Авангардный дизайн и солнечные батареи на крыше: представлена новая Toyota Prius (видео)

Гибрид Toyota Prius стал выразительнее на вид и получил инновационные опции. Модель отныне доступна сразу в трех версиях мощностью до 223 л. с.

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В Японии презентовали новую Toyota Prius. Пятое поколение самого популярного в мире гибрида (выпущено уже свыше 5 миллионов Prius) поступит в продажу с начала 2023 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Toyota.

[ + – ] Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: Toyota

Дизайн Toyota Prius 2023

Новая Toyota Prius стала еще более авангардной на вид. Хэтчбек сохраняет знакомый силуэт с покатой крышей, но , а ручки задних дверей теперь спрятаны в стойках крыши. Передняя часть с тоненькими диодными фарами выполнена в духе электрокаров Toyota bZ. Стандартными теперь являются 19-дюймовые диски.

Как и предшественник, Toyota Prius 2023 построен на платформе TNGA от модели Corolla. Авто стало немного компактнее и ниже, но выросла его колесная база.

[ + – ] Модель предложена в трех версиях Фото: Toyota

Размеры Toyota Prius 2023

Длина – 4530 мм

Ширина – 1780 мм

Высота – 1420 мм

Колесная база – 2750 мм

Салон Toyota Prius 2023

Черты Toyota bZ просматриваются и в салоне Toyota Prius. Гибрид получил компактный руль, небольшую виртуальную панель приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей.

[ + – ] В салоне появился большой сенсорный дисплей Фото: Toyota

Среди опций появились парковочный автопилот с дистанционным управлением и встроенный видеорегистратор. Также можно заказать солнечные батареи на крышу, питающие электрооборудование.

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Гибрид Toyota Prius 2023, характеристики

Отныне у Toyota Prius будет целых три версии. Стандартные гибриды развивают 140 л. с. (с 1,8-литровым мотором) или 193 л. с. (с 2,0-литровым). Более мощной версии доступен полный привод.

Топовый подзаряжаемый гибрид Toyota Prius Plug-In теперь также 2,0-литровый, а его мощность выросла до 223 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и проехать около 90 км в электрическом режиме.

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