Авангардный дизайн и солнечные батареи на крыше: представлена новая Toyota Prius (видео)
Гибрид Toyota Prius стал выразительнее на вид и получил инновационные опции. Модель отныне доступна сразу в трех версиях мощностью до 223 л. с.
В Японии презентовали новую Toyota Prius. Пятое поколение самого популярного в мире гибрида (выпущено уже свыше 5 миллионов Prius) поступит в продажу с начала 2023 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Toyota.
Дизайн Toyota Prius 2023
Новая Toyota Prius стала еще более авангардной на вид. Хэтчбек сохраняет знакомый силуэт с покатой крышей, но , а ручки задних дверей теперь спрятаны в стойках крыши. Передняя часть с тоненькими диодными фарами выполнена в духе электрокаров Toyota bZ. Стандартными теперь являются 19-дюймовые диски.
Как и предшественник, Toyota Prius 2023 построен на платформе TNGA от модели Corolla. Авто стало немного компактнее и ниже, но выросла его колесная база.
Размеры Toyota Prius 2023
- Длина – 4530 мм
- Ширина – 1780 мм
- Высота – 1420 мм
- Колесная база – 2750 мм
Салон Toyota Prius 2023
Черты Toyota bZ просматриваются и в салоне Toyota Prius. Гибрид получил компактный руль, небольшую виртуальную панель приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей.
Среди опций появились парковочный автопилот с дистанционным управлением и встроенный видеорегистратор. Также можно заказать солнечные батареи на крышу, питающие электрооборудование.Важно
Гибрид Toyota Prius 2023, характеристики
Отныне у Toyota Prius будет целых три версии. Стандартные гибриды развивают 140 л. с. (с 1,8-литровым мотором) или 193 л. с. (с 2,0-литровым). Более мощной версии доступен полный привод.
Топовый подзаряжаемый гибрид Toyota Prius Plug-In теперь также 2,0-литровый, а его мощность выросла до 223 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и проехать около 90 км в электрическом режиме.
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