Toyota презентовала новый премиум-бренд Crown: какие модели он будет выпускать (фото)

Новый бренд Crown займет нишу между Toyota и Lexus. На первых порах линейка марки будет насчитывать три модели, но позже ее расширят.

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Линейку Toyota Crown решили выделить в отдельную марку. Под новым брендом японский концерн планирует выпускать премиальные модели начального уровня. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Crown Kluger — дорогой вариант Toyota Highlander Фото: Toyota

В иерархии концерна бренд Crown займет нишу между Toyota и Lexus. Поначалу эти автомобили появятся в Китае, поэтому именно там презентовали новый бренд.

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Первыми моделями новой марки являются Crown Kluger (более дорогой вариант семиместного кроссовера Toyota Highlander) и Crown Vellfire – роскошная версия минивэна Alphard. Они были представлены в Китае еще в 2021 году и до недавнего времени продавались как Toyota.

[ + – ] Crown Vellfire создан на базе Toyota Alphard Фото: Toyota

Затем на рынок выйдет внедорожный седан Crown SportCross (его представили как Toyota Crown 16 поколения). Он будет продаваться не только в Азии, но и в Америке – запланирован вывод модели на рынки 40 стран мира. Crown SportCross предложат только в гибридных версиях мощностью до 345 л. с.

[ + – ] Вскоре линейку Crown расширят новые модели Фото: Toyota

В дальнейшем планируется расширение линейки Crown. Ранее Toyota уже показала несколько концепт-каров из нового семейства. Запланированы большой седан и кроссоверы на 5 и 7 мест.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota показала прототип недорогого молодежного электрокроссовера.