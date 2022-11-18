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Toyota презентовала новый премиум-бренд Crown: какие модели он будет выпускать (фото)

Crown SportCross, Toyota Crown, новая Toyota Crown, Crown Kluger, Crown Vellfire
Фото: Toyota | Внедорожный седан Crown SportCross будут продавать в 40 странах мира

Новый бренд Crown займет нишу между Toyota и Lexus. На первых порах линейка марки будет насчитывать три модели, но позже ее расширят.

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Линейку Toyota Crown решили выделить в отдельную марку. Под новым брендом японский концерн планирует выпускать премиальные модели начального уровня. Об этом сообщает сайт Autohome.

Crown SportCross, Toyota Crown, новая Toyota Crown, Crown Kluger, Crown Vellfire Fullscreen
Crown Kluger — дорогой вариант Toyota Highlander
Фото: Toyota

В иерархии концерна бренд Crown займет нишу между Toyota и Lexus. Поначалу эти автомобили появятся в Китае, поэтому именно там презентовали новый бренд.

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Первыми моделями новой марки являются Crown Kluger (более дорогой вариант семиместного кроссовера Toyota Highlander) и Crown Vellfire – роскошная версия минивэна Alphard. Они были представлены в Китае еще в 2021 году и до недавнего времени продавались как Toyota.

Crown SportCross, Toyota Crown, новая Toyota Crown, Crown Kluger, Crown Vellfire Fullscreen
Crown Vellfire создан на базе Toyota Alphard
Фото: Toyota

Затем на рынок выйдет внедорожный седан Crown SportCross (его представили как Toyota Crown 16 поколения). Он будет продаваться не только в Азии, но и в Америке – запланирован вывод модели на рынки 40 стран мира. Crown SportCross предложат только в гибридных версиях мощностью до 345 л. с.

Crown SportCross, Toyota Crown, новая Toyota Crown, Crown Kluger, Crown Vellfire Fullscreen
Вскоре линейку Crown расширят новые модели
Фото: Toyota

В дальнейшем планируется расширение линейки Crown. Ранее Toyota уже показала несколько концепт-каров из нового семейства. Запланированы большой седан и кроссоверы на 5 и 7 мест.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota показала прототип недорогого молодежного электрокроссовера.