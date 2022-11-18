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Toyota презентувала новий преміум-бренд Crown: які моделі він випускатиме (фото)

Crown SportCross, Toyota Crown, нова Toyota Crown, Crown Kluger, Crown Vellfire
Фото: Toyota | Позашляховий седан Crown SportCross продаватимуть у 40 країнах світу

Новий бренд Crown займе нішу між Toyota та Lexus. Спочатку лінійка марки налічуватиме три моделі, але пізніше її розширять.

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Лінійку Toyota Crown вирішили виділити в окрему марку. Під новим брендом японський концерн планує випускати преміальні моделі початкового рівня. Про це повідомляє сайт Autohome.

Crown SportCross, Toyota Crown, нова Toyota Crown, Crown Kluger, Crown Vellfire Fullscreen
Crown Kluger — найдорожчий варіант Toyota Highlander
Фото: Toyota

В ієрархії концерну бренд Crown займе нішу між Toyota та Lexus. Спочатку ці автомобілі з'являться у Китаї, тому саме там презентували новий бренд.

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Першими моделями нової марки є Crown Kluger (дорожчий варіант семимісного кросовера Toyota Highlander) та Crown Vellfire — розкішна версія мінівена Alphard. Вони були представлені в Китаї ще у 2021 році й донедавна продавалися як Toyota.

Crown SportCross, Toyota Crown, нова Toyota Crown, Crown Kluger, Crown Vellfire Fullscreen
Crown Vellfire створений на базі Toyota Alphard
Фото: Toyota

Потім на ринок вийде позашляховий седан Crown SportCross (його представили як Toyota Crown 16 покоління). Він продаватиметься не лише в Азії, а й в Америці — заплановано виведення моделі на ринки 40 країн світу. Crown SportCross запропонують лише у гібридних версіях потужністю до 345 к. с.

Crown SportCross, Toyota Crown, нова Toyota Crown, Crown Kluger, Crown Vellfire Fullscreen
Незабаром лінійку Crown розширять нові моделі
Фото: Toyota

Надалі планується розширення лінійки Crown. Раніше Toyota вже показала кілька концепт-карів з нової родини. Заплановано великий седан та кросовери на 5 та 7 місць.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota показала прототип недорогого молодіжного електрокросовера.