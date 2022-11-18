Toyota презентувала новий преміум-бренд Crown: які моделі він випускатиме (фото)

Новий бренд Crown займе нішу між Toyota та Lexus. Спочатку лінійка марки налічуватиме три моделі, але пізніше її розширять.

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Лінійку Toyota Crown вирішили виділити в окрему марку. Під новим брендом японський концерн планує випускати преміальні моделі початкового рівня. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Crown Kluger — найдорожчий варіант Toyota Highlander Фото: Toyota

В ієрархії концерну бренд Crown займе нішу між Toyota та Lexus. Спочатку ці автомобілі з'являться у Китаї, тому саме там презентували новий бренд.

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Першими моделями нової марки є Crown Kluger (дорожчий варіант семимісного кросовера Toyota Highlander) та Crown Vellfire — розкішна версія мінівена Alphard. Вони були представлені в Китаї ще у 2021 році й донедавна продавалися як Toyota.

[ + – ] Crown Vellfire створений на базі Toyota Alphard Фото: Toyota

Потім на ринок вийде позашляховий седан Crown SportCross (його представили як Toyota Crown 16 покоління). Він продаватиметься не лише в Азії, а й в Америці — заплановано виведення моделі на ринки 40 країн світу. Crown SportCross запропонують лише у гібридних версіях потужністю до 345 к. с.

[ + – ] Незабаром лінійку Crown розширять нові моделі Фото: Toyota

Надалі планується розширення лінійки Crown. Раніше Toyota вже показала кілька концепт-карів з нової родини. Заплановано великий седан та кросовери на 5 та 7 місць.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota показала прототип недорогого молодіжного електрокросовера.