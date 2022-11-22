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Кроссовер Lexus RX получил яркий заводской тюнинг (фото)

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Фото: Toyota | Lexus RX доработали в подразделении TRD

Lexus RX F-Sport получил аэродинамический обвес и новые колесные диски. Кросоверу доработали подвеску и повысили жесткость кузова.

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Линейку Lexus RX 2023 пополнила новая спортивная версия. Премиальный кроссовер доработали в подразделении Toyota Racing Development (TRD). Об этом сообщает сайт Carscoops.

За основу взяли кроссовер Lexus RX в исполнении F-Sport. Он получил выраженный аэродинамический обвес, визуально занижающий авто. Кроме того, появились спойлер на крыше и задний диффузор, из которого выглядывают четыре выхлопные трубы.

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Кроссовер получил обвес и эксклюзивные колесные диски
Фото: Toyota

Обвес можно заказать в цвет кузова или контрастным черным. Также предложены новые колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм с шинами Michelin Pilot Sport 4 SUV.

Тюнинг Lexus RX 2023 не ограничивается изменениями дизайна. Распорки под капотом и в багажнике повысили жесткость кузова. Кроме того, установлены спортивные амортизаторы, улучшающие управляемость авто и повышающие комфорт.

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Тюнинг-пакет для Lexus RX от TRD уже предложен в Японии и доступен за 792 000 иен ($5600), еще 1 миллион иен ($7100) стоят колесные диски. Также есть возможность купить элементы пакета по отдельности.

Новый Lexus RX TRD, Lexus RX TRD, Lexus RX 2023, тюнинг Lexus RX, кроссовер Lexus RX, новый Lexus RX Fullscreen
Спойлер на крыше увеличен в размерах
Фото: Toyota

Новый Lexus RX F-Sport предлагают в нескольких вариантах по мощности. Топовая версия оснащена 371-сильной гибридной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 6 с.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus RX также получил специальную версию от Adidas. Ее посвятили фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

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