Кроссовер Lexus RX получил яркий заводской тюнинг (фото)

Lexus RX F-Sport получил аэродинамический обвес и новые колесные диски. Кросоверу доработали подвеску и повысили жесткость кузова.

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Линейку Lexus RX 2023 пополнила новая спортивная версия. Премиальный кроссовер доработали в подразделении Toyota Racing Development (TRD). Об этом сообщает сайт Carscoops.

За основу взяли кроссовер Lexus RX в исполнении F-Sport. Он получил выраженный аэродинамический обвес, визуально занижающий авто. Кроме того, появились спойлер на крыше и задний диффузор, из которого выглядывают четыре выхлопные трубы.

[ + – ] Кроссовер получил обвес и эксклюзивные колесные диски Фото: Toyota

Обвес можно заказать в цвет кузова или контрастным черным. Также предложены новые колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм с шинами Michelin Pilot Sport 4 SUV.

Тюнинг Lexus RX 2023 не ограничивается изменениями дизайна. Распорки под капотом и в багажнике повысили жесткость кузова. Кроме того, установлены спортивные амортизаторы, улучшающие управляемость авто и повышающие комфорт.

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Тюнинг-пакет для Lexus RX от TRD уже предложен в Японии и доступен за 792 000 иен ($5600), еще 1 миллион иен ($7100) стоят колесные диски. Также есть возможность купить элементы пакета по отдельности.

[ + – ] Спойлер на крыше увеличен в размерах Фото: Toyota

Новый Lexus RX F-Sport предлагают в нескольких вариантах по мощности. Топовая версия оснащена 371-сильной гибридной установкой и разгоняется до 100 км/ч за 6 с.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus RX также получил специальную версию от Adidas. Ее посвятили фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

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