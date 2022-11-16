Lexus и Adidas совместно создали яркий и нестандартный кроссовер (видео)

Lexus RX доработан начинающими дизайнерами Adidas в стилистике фильмов "Черная Пантера". У него особый окрас кузова и эксклюзивная внутренняя отделка.

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Кроссовер Lexus RX 2023 получил новую необычную версию Vibe-Branium. Ее посвятили фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Подробности новинки раскрыли в пресс-службе Lexus.

[ + – ] За основу взяли 371-сильный гибрид Lexus RX 500h Фото: Lexus

Новый Lexus RX Vibe-Branium создали со стажерами Школы экспериментального обучения дизайну Adidas. Начинающие стилисты решили пофантазировать и придумали спортивную форму для команды страны Ваканды из вселенной Marvel и окрасили в ее цвета кроссовер Lexus.

[ + – ] На дереве в салоне появилась лазерная гравировка Фото: Lexus

Черный автомобиль покрыли фиолетовым узором и золотистым декором, а на капоте появилось изображение ожерелья Черной Пантеры. На кузове, в салоне и меню мультимедиа появились надписи на выдуманном языке Ваканды.

[ + – ] Подголовники украсили накладками, напечатанными на 3D-принтере Фото: Lexus

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Узором украсили и салон Lexus RX, причем на дерево его нанесли с помощью лазерной гравировки. Руль и подголовники сидений покрыты специальным синтетическим материалом, из которого выполнена подошва кроссовок Adidas 4Dfwd. Эти накладки выполнены методом 3D-печати.

Для доработки выбрали топовый гибрид Lexus RX 500h в исполнении F-Sport. Кроссовер оснащен 2,4-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами общей мощностью 370 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 6 с.

Ранее Фокус сообщал, что Subaru презентовали молодежный кроссовер стоимостью от $13 000.