Lexus та Adidas спільно створили яскравий і нестандартний кросовер (відео)

Lexus RX доопрацьований дизайнерами-початківцями Adidas у стилістиці фільмів "Чорна Пантера". У нього особливе забарвлення кузова й ексклюзивне внутрішнє оздоблення.

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Кросовер Lexus RX 2023 отримав нову незвичайну версію Vibe-Branium. Її присвятили фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди". Подробиці новинки розкрили у пресслужбі Lexus.

[ + – ] За основу взяли 371-сильний гібрид Lexus RX 500h Фото: Lexus

Новий Lexus RX Vibe-Branium створили зі стажистами Школи експериментального навчання дизайну Adidas. Стилісти-початківці вирішили пофантазувати і вигадали спортивну форму для команди країни Ваканди з всесвіту Marvel і пофарбували в її кольори кросовер Lexus.

[ + – ] На дереві в салоні з'явилося лазерне гравіювання Фото: Lexus

Чорний автомобіль покрили фіолетовим візерунком і золотистим декором, а на капоті з'явилося зображення намиста Чорної Пантери. На кузові, в салоні та меню мультимедіа з'явилися написи вигаданою мовою Ваканди.

[ + – ] Підголівники прикрасили накладками, надрукованими на 3D-принтері Фото: Lexus

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Візерунком прикрасили і салон Lexus RX, причому на дерево його нанесли за допомогою лазерного гравіювання. Кермо та підголовники сидінь покриті спеціальним синтетичним матеріалом, з якого виконана підошва кросівок Adidas 4Dfwd. Ці накладки виконані методом 3D-друку.

Для доопрацювання обрали топовий гібрид Lexus RX 500h у виконанні F-Sport. Кросовер оснащений 2,4-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами загальною потужністю 370 к. с. І розганяється до 100 км/год за 6 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Subaru презентували молодіжний кросовер вартістю від $13 тисяч.