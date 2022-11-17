Новая Toyota Prius 2023 получила впечатляющий заводской тюнинг (фото)

Новая Toyota Prius получила сразу несколько тюнинг-пакетов от ателье TRD и Modellista. Доработки призваны сделать дизайн гибрида еще выразительнее.

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Гибрид Toyota Prius пятого поколения только-только представлен, но тюнинг-ателье уже взялись за его доработкой. Первыми свои проекты представили компании TRD и Modellista, входящие в концерн Toyota. Об этом сообщается на их официальных сайтах.

[ + – ] Ателье Modellista подготовило сразу две версии Toyota Prius Фото: Toyota

В Modellista подготовили сразу два варианта тюнинга Toyota Prius 2023 и в обоих случаях предусмотрены новые бамперы, аэродинамический обвес, спойлер и 20-дюймовые полированные диски оригинального дизайна.

[ + – ] Toyota Prius Modellista Neo Advance Фото: Toyota

Пакет Neo Advance Style делает хэтчбек Toyota агрессивнее на вид и добавляет противотуманные фары и ярко-синие вставки в переднем бампере. А гибрид Toyota Prius Elegant Ice Style получился изящнее на вид. У него нет "противотуманок", но зато обвес шире и добавлен хромированный декор.

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Новая Toyota Prius GR Parts от TRD доработана меньше – у нее только изменены бамперы и добавлен спойлер, а обвес не предусмотрен.

[ + – ] Toyota Prius Modellista Elegant Ice Фото: Toyota

Тюнинг Toyota Prius и ранее практиковался, однако теперь он более уместен, ведь гибрид нового поколения стал ощутимо мощнее предшественника. Топовая подзаряжаемая версия мощностью 223 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит компактный и недорогой электрокроссовер. Его прототип показали на автошоу в Лос-Анджелесе.