Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новая Toyota Prius 2023 получила впечатляющий заводской тюнинг (фото)

Toyota Prius TRD, Toyota Prius Modellista, тюнинг Toyota Prius, Toyota Prius, Toyota Prius 2023, новая Toyota Prius
Фото: Toyota | Toyota Prius в тюнинге от TRD

Новая Toyota Prius получила сразу несколько тюнинг-пакетов от ателье TRD и Modellista. Доработки призваны сделать дизайн гибрида еще выразительнее.

Related video

Гибрид Toyota Prius пятого поколения только-только представлен, но тюнинг-ателье уже взялись за его доработкой. Первыми свои проекты представили компании TRD и Modellista, входящие в концерн Toyota. Об этом сообщается на их официальных сайтах.

Toyota Prius TRD, Toyota Prius Modellista, тюнинг Toyota Prius, Toyota Prius, Toyota Prius 2023, новая Toyota Prius Fullscreen
Ателье Modellista подготовило сразу две версии Toyota Prius
Фото: Toyota

В Modellista подготовили сразу два варианта тюнинга Toyota Prius 2023 и в обоих случаях предусмотрены новые бамперы, аэродинамический обвес, спойлер и 20-дюймовые полированные диски оригинального дизайна.

Toyota Prius TRD, Toyota Prius Modellista, тюнинг Toyota Prius, Toyota Prius, Toyota Prius 2023, новая Toyota Prius Fullscreen
Toyota Prius Modellista Neo Advance
Фото: Toyota

Пакет Neo Advance Style делает хэтчбек Toyota агрессивнее на вид и добавляет противотуманные фары и ярко-синие вставки в переднем бампере. А гибрид Toyota Prius Elegant Ice Style получился изящнее на вид. У него нет "противотуманок", но зато обвес шире и добавлен хромированный декор.

Важно
Lexus и Adidas совместно создали яркий и нестандартный кроссовер (видео)
Lexus и Adidas совместно создали яркий и нестандартный кроссовер (видео)

Новая Toyota Prius GR Parts от TRD доработана меньше – у нее только изменены бамперы и добавлен спойлер, а обвес не предусмотрен.

Toyota Prius TRD, Toyota Prius Modellista, тюнинг Toyota Prius, Toyota Prius, Toyota Prius 2023, новая Toyota Prius Fullscreen
Toyota Prius Modellista Elegant Ice
Фото: Toyota

Тюнинг Toyota Prius и ранее практиковался, однако теперь он более уместен, ведь гибрид нового поколения стал ощутимо мощнее предшественника. Топовая подзаряжаемая версия мощностью 223 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит компактный и недорогой электрокроссовер. Его прототип показали на автошоу в Лос-Анджелесе.