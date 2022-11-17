Нова Toyota Prius 2023 отримала неймовірний заводський тюнінг (фото)

Нова Toyota Prius отримала відразу кілька тюнінг-пакетів від ательє TRD та Modellista. Доробки покликані зробити дизайн гібрида ще виразнішим.

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Гібрид Toyota Prius п'ятого покоління щойно представлений, але тюнінг-ательє вже взялися за його доопрацюванням. Першими свої проєкти представили компанії TRD та Modellista, що входять до концерну Toyota. Про це повідомляється на їхніх офіційних сайтах.

[ + – ] Ательє Modellista підготувало одразу дві версії Toyota Prius Фото: Toyota

У Modellista підготували відразу два варіанти тюнінгу Toyota Prius 2023 і в обох випадках передбачені нові бампери, аеродинамічний обвіс, спойлер та 20-дюймові поліровані диски оригінального дизайну.

[ + – ] Toyota Prius Modellista Neo Advance Фото: Toyota

Пакет Neo Advance Style робить хетчбек Toyota агресивнішим на вигляд і додає протитуманні фари та яскраво-сині вставки в передньому бампері. А гібрид Toyota Prius Elegant Ice Style вийшов більш витонченим на вигляд. У нього немає "протитуманок", зате обвіс ширший і доданий хромований декор.

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Нова Toyota Prius GR Parts від TRD доопрацьована менше — у неї лише змінено бампери та додано спойлер, а обвіс не передбачено.

[ + – ] Toyota Prius Modellista Elegant Ice Фото: Toyota

Тюнінг Toyota Prius і раніше практикувався, проте тепер він доречніший, адже гібрид нового покоління став відчутно потужнішим за попередника. Топова версія, що заряджається, потужністю 223 к. с. розганяється до 100 км/год за 6,7 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує компактний і недорогий електрокросовер. Його прототип показали на автошоу у Лос-Анджелесі.