Авангардний дизайн і сонячні батареї на даху: представлена нова Toyota Prius (відео)
Гібрид Toyota Prius став виразнішим на вигляд і отримав інноваційні опції. Модель відтепер доступна одразу в трьох версіях потужністю до 223 к.с.
У Японії презентували нову Toyota Prius. П'яте покоління найпопулярнішого у світі гібрида (випущено вже понад 5 мільйонів Prius) надійде в продаж із початку 2023 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Toyota.
Дизайн Toyota Prius 2023
Нова Toyota Prius стала ще авангарднішою на вигляд. Хетчбек зберігає знайомий силует із похилим дахом, але ручки задніх дверей тепер заховані в стійках даху. Передня частина з тоненькими діодними фарами виконана на кшталт електрокарів Toyota bZ. Стандартними наразі є 19-дюймові диски.
Як і попередник, Toyota Prius 2023 побудована на платформі TNGA від моделі Corolla. Авто стало трохи компактнішим і нижчим, але виросла його колісна база.
Розміри Toyota Prius 2023
- Довжина — 4530 мм
- Ширина — 1780 мм
- Висота — 1420 мм
- Колісна база — 2750 мм
Салон Toyota Prius 2023
Риси Toyota bZ проглядаються і в салоні Toyota Prius. Гібрид отримав компактне кермо, невелику віртуальну панель приладів і 12,3-дюймовий сенсорний дисплей.
Серед опцій з'явилися паркувальний автопілот із дистанційним керуванням і вбудований відеореєстратор. Також можна замовити сонячні батареї на дах, що живлять електроустаткування.Важливо
Гібрид Toyota Prius 2023, характеристики
Відтепер Toyota Prius матиме три версії. Стандартні гібриди розвивають 140 к.с. (із 1,8-літровим двигуном) або 193 к.с. (із 2,0-літровим). Для потужнішої версії доступний повний привід.
Топовий гібрид Toyota Prius Plug-In, що заряджається, тепер також 2,0-літровий, а його потужність зросла до 223 к.с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і проїхати близько 90 км в електричному режимі.
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