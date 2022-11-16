Авангардний дизайн і сонячні батареї на даху: представлена нова Toyota Prius (відео)

Гібрид Toyota Prius став виразнішим на вигляд і отримав інноваційні опції. Модель відтепер доступна одразу в трьох версіях потужністю до 223 к.с.

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У Японії презентували нову Toyota Prius. П'яте покоління найпопулярнішого у світі гібрида (випущено вже понад 5 мільйонів Prius) надійде в продаж із початку 2023 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Toyota.

[ + – ] Ручки задніх дверей заховані в стійках даху Фото: Toyota

Дизайн Toyota Prius 2023

Нова Toyota Prius стала ще авангарднішою на вигляд. Хетчбек зберігає знайомий силует із похилим дахом, але ручки задніх дверей тепер заховані в стійках даху. Передня частина з тоненькими діодними фарами виконана на кшталт електрокарів Toyota bZ. Стандартними наразі є 19-дюймові диски.

Як і попередник, Toyota Prius 2023 побудована на платформі TNGA від моделі Corolla. Авто стало трохи компактнішим і нижчим, але виросла його колісна база.

[ + – ] Модель запропонована у трьох версіях Фото: Toyota

Розміри Toyota Prius 2023

Довжина — 4530 мм

Ширина — 1780 мм

Висота — 1420 мм

Колісна база — 2750 мм

Салон Toyota Prius 2023

Риси Toyota bZ проглядаються і в салоні Toyota Prius. Гібрид отримав компактне кермо, невелику віртуальну панель приладів і 12,3-дюймовий сенсорний дисплей.

[ + – ] У салоні з'явився великий сенсорний дисплей Фото: Toyota

Серед опцій з'явилися паркувальний автопілот із дистанційним керуванням і вбудований відеореєстратор. Також можна замовити сонячні батареї на дах, що живлять електроустаткування.

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Гібрид Toyota Prius 2023, характеристики

Відтепер Toyota Prius матиме три версії. Стандартні гібриди розвивають 140 к.с. (із 1,8-літровим двигуном) або 193 к.с. (із 2,0-літровим). Для потужнішої версії доступний повний привід.

Топовий гібрид Toyota Prius Plug-In, що заряджається, тепер також 2,0-літровий, а його потужність зросла до 223 к.с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,7 с і проїхати близько 90 км в електричному режимі.

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