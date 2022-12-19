Новый Renault Clio 2023 рассекречен до премьеры (фото)

Renault Clio пройдет обновление и станет выразительнее на вид. Из линейки исчезнут дизельные версии, но зато появится новый гибрид.

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Опубликованы первые рендеры нового Renault Clio. Популярный хэтчбек В-класса пройдет плановый фейслифтинг и будет представлен во второй половине 2023 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Renault Clio не слишком изменится внешне, но станет выразительнее на вид. Хэтчбеку доработали переднюю часть: на рендерах обращают на себя внимание новые тоненькие фары и освеженная решетка радиатора. Топовая спортивная версия R.S. Line также отличается более агрессивным передним бампером с увеличенным воздухозаборником.

[ + – ] Новые тоненькие фары сделают дизайн авто выразительнее Фото: Motor1.com

Салон Renault Clio не показали, но он вряд ли слишком изменится. Скорее всего, ограничатся увеличением дисплея мультимедиа.

Из линейки Renault Clio 2023, скорее всего, пропадут 1,5-литровый турбодизель и базовый бензиновый турбомотор объемом 1,0 л. На смену последнему придет 1,2-литровый турбодвигатель, который предложат в версиях мощностью 90, 110 и 130 л. с.

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Не исключено, что появится и вариант с заводским ГБО. Также ожидается расширение гибридной линейки E-Tech: к 145-сильной версии вскоре должна присоединиться 160-сильная.

Тем временем уже идет разработка нового поколения Renault Clio. Хэтчбек появится в 2026 году и первые его изображения уже опубликованы.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовят новый недорогой электрокроссовер с дизайном в ретро-стиле.