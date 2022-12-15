Tesla готовит большой электрический минивэн: первые изображения и подробности

Tesla Robovan построят на базе пикапа Cybertruck и будут выпускать на предприятии в Техасе. Электрокар получит пассажирскую и грузовую версии.

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В Tesla начали разработку минивэна Robovan. Электромобиль могут презентовать уже в начале 2024 года. Об этом стало известно журналистам сайта The Drive.

[ + – ] Наряду с пассажирским минивэном предложат грузовой фургон Фото: the drive

О возможном появлении Tesla Robovan несколько раз намекал Илон Маск. По его мнению, практичный трансформируемый минивэн для перевозки пассажиров и грузов был бы весьма кстати.

Илон Маск однажды написал в Twitter, что минивэн построят на платформе пикапа Tesla Cybertruck. Таким образом можно удешевить разработку модели. Как и Cybertruck, электрокар Tesla Robovan будут выпускать на предприятии в Техасе.

Скорее всего, у Tesla Robovan будет две модификации — пассажирский минивэн и грузовой фургон. Особые надежды возлагаются именно на последнюю версию, ведь спрос на коммерческие электрокары сейчас довольно высокий — их активно покупают службы доставки и малый бизнес.

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Конкурентами Tesla Robovan станут новые Volkswagen ID.Buzz и Mercedes-Benz EQV. Минивэн не будет столь мощным и дальнобойным, как топовая Tesla Cybertruck, но наверняка его запас хода составит не менее 400 км, как у базовой версии пикапа.

Ранее Фокус сообщал, что новая Tesla Roadster поступит в производство с 2023 года. Суперкар будут выпускать небольшими сериями.