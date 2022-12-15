Tesla готовит большой электрический минивэн: первые изображения и подробности
Tesla Robovan построят на базе пикапа Cybertruck и будут выпускать на предприятии в Техасе. Электрокар получит пассажирскую и грузовую версии.
В Tesla начали разработку минивэна Robovan. Электромобиль могут презентовать уже в начале 2024 года. Об этом стало известно журналистам сайта The Drive.
О возможном появлении Tesla Robovan несколько раз намекал Илон Маск. По его мнению, практичный трансформируемый минивэн для перевозки пассажиров и грузов был бы весьма кстати.
Илон Маск однажды написал в Twitter, что минивэн построят на платформе пикапа Tesla Cybertruck. Таким образом можно удешевить разработку модели. Как и Cybertruck, электрокар Tesla Robovan будут выпускать на предприятии в Техасе.
Скорее всего, у Tesla Robovan будет две модификации — пассажирский минивэн и грузовой фургон. Особые надежды возлагаются именно на последнюю версию, ведь спрос на коммерческие электрокары сейчас довольно высокий — их активно покупают службы доставки и малый бизнес.Важно
Конкурентами Tesla Robovan станут новые Volkswagen ID.Buzz и Mercedes-Benz EQV. Минивэн не будет столь мощным и дальнобойным, как топовая Tesla Cybertruck, но наверняка его запас хода составит не менее 400 км, как у базовой версии пикапа.
Ранее Фокус сообщал, что новая Tesla Roadster поступит в производство с 2023 года. Суперкар будут выпускать небольшими сериями.