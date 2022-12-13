Инновационно, но не практично: дальнобойщики раскритиковали электрогрузовик Tesla Semi

Водители грузовиков не в восторге от новой Tesla Semi. Их не устраивают компоновка салона, невозможность открыть окна и отсутствие спального места.

Related video

Новая Tesla Semi — революционный грузовой автомобиль, однако она впечатляет далеко не всех. Профессиональные дальнобойщики критикуют электрокар. К примеру, о недостатках Semi рассказал в Twitter польский блогер и водитель грузовика Томаш Орынский.

Орынский поставил под сомнение утверждения инженеров Tesla, что одноместная кабина Semi построена вокруг водителя и считает ее инновационную компоновку очень непрактичной. Расположенное по центру водительское кресло ухудшает обзорность, ведь не позволяет чувствовать габариты широкого авто. Это особенно опасно на узких дорогах.

[ + – ] Зеркала заднего вида вынесены слишком далеко Фото: Tesla

К тому же, дальнобойщику придется чаще покидать свое место. Дело в том, что окна Tesla Semi 2023 не открываются, а двери размещены за сиденьем. То есть, чтобы предъявить документы или оплатить карточкой движение по трассе, необходимо выходить из авто. К тому же, нужно пройтись по салону, а это значит, что на полу будет собираться больше грязи зимой или в дождь.

Наклоненное лобовое стекло электромобиля способствует хорошей аэродинамике, но наверняка оно будет бликовать. А зимой на стоянке на нем будет собираться снег и придется счищать его длинной щеткой. Зеркала заднего вида также неудобно чистить, ведь они далеко вынесены, а окна опять-таки не открываются.

[ + – ] Сенсорные дисплеи заставляют отвлекаться от дороги Фото: Tesla

Не в восторге Томаш Орынский и от двух больших сенсорных дисплеев — ими невозможно пользоваться на ощупь и придется отвлекаться от дороги. Обычные кнопки были бы удобнее.

Кроме того, в кабине отсутствует спальное место. Это намекает на то, что новая Tesla Semi на самом деле не рассчитана на дальние поездки, даже несмотря на то, что обладает запасом хода свыше 800 км.

Важно

Раскрыты новые подробности и дата премьеры суперкара Tesla Roadster (фото)

Томаш Орынский — далеко не единственный критик Tesla Semi. Примерно такие же претензии к электрокару озвучили и американские дальнобойщики изданию Cowboy State Daily. А еще они недовольны скоростью зарядки батареи — мол, придется делать больше длительных остановок.

Ранее Фокус сообщал, что первые Tesla Semi торжественно передали заказчику — компании PepsiCo.