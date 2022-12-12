Раскрыты новые подробности и дата премьеры суперкара Tesla Roadster (фото)
Электромобиль Tesla Roadster сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 с и развивать скорость свыше 400 км/ч. Его запас хода составит около 1000 км.
Новая Tesla Roadster станет следующей серийной моделью марки. Электрический суперкар поступит в производство с июля 2023 года. Об этом стало известно сайту Autoevolution.
В распоряжение журналистов попала документация с планами Tesla на ближайшие годы. Согласно ей, после грузовика Tesla Semi на конвейер встанет не пикап Cybertruck, как считалось ранее, а именно суперкар Roadster. Серийная модель может дебютировать уже в ближайший месяц.
Tesla Roadster будут собирать на предприятии во Фримонте (Калифорния). Ранее Илон Маск подтвердил, что спортивную модель начнут выпускать в 2023 году. По его словам, поначалу соберут 1000 автомобилей лимитированной версии Founders Series за 250 000 долларов, а базовая версия за $200 000 появится позже.
Напомним, что новая Tesla Roadster получит три электромотора суммарной мощностью свыше 1000 л. с. Купе сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 с и до 200 км/ч – за 4,2 с. Максимальная скорость превысит 400 км/ч.
Запас хода электрокара составит около 1000 км. Также Илон Маск анонсировал скоростной вариант с ракетными ускорителями, способный разогнаться до сотни за 1,1 с.
Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит электрокроссовер с запасом хода около 700 км.