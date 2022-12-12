Розкрито нові подробиці та дата прем'єри суперкара Tesla Roadster (фото)
Електромобіль Tesla Roadster зможе розганятися до 100 км/год за 1,9 секунди та розвивати швидкість понад 400 км/год. Його запас ходу становитиме близько 1000 км.
Нова Tesla Roadster стане наступною серійною моделлю марки. Електричний суперкар надійде у виробництво з липня 2023 року. Про це стало відомо сайту Autoevolution.
У розпорядження журналістів потрапила документація із планами Tesla на найближчі роки. Згідно з нею, після вантажівки Tesla Semi на конвеєр стане не пікап Cybertruck, як вважалося раніше, а саме суперкар Roadster. Серійна модель може дебютувати вже найближчого місяця.
Tesla Roadster збиратимуть на підприємстві у Фрімонті (Каліфорнія). Раніше Ілон Маск підтвердив, що спортивну модель почнуть випускати 2023 року. За його словами, спочатку зберуть 1000 автомобілів лімітованої версії Founders Series за 250 000 доларів, а базова версія за $200 000 з'явиться пізніше.
Нагадаємо, що нова Tesla Roadster отримає три електромотори сумарною потужністю понад 1000 к. с. Купе зможе розганятися до 100 км/год за 1,9 секунди і до 200 км/год – за 4,2 секунди. Максимальна швидкість перевищить 400 км/год.
Запас ходу електрокара становитиме близько 1000 км. Також Ілон Маск анонсував швидкісний варіант із ракетними прискорювачами, здатний розігнатися до сотні за 1,1 с.
Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує електрокросовер із запасом ходу близько 700 км.