Tesla почала постачання вантажівки Semi: вона розвозитиме Pepsi та чипси Lay's (відео)
До кінця року планують випустити сотню серійних Tesla Semi. Першою у виробництво надійшла топова версія вантажівки із запасом ходу 800 км.
Електромобілі Tesla Semi почали постачати клієнтам. Перші дві вантажівки вручили представникам компанії PepsiCo на спеціальному заході на гігафабриці Tesla у Неваді. Відео з івента з'явилося на Youtube-каналі автовиробника.
Саме компанія PepsiCo отримає першу партію Tesla Semi, яку вже випускають із жовтня. Вона замовила 100 електричних вантажівок, і саме стільки Semi планують випустити до кінця року. У Неваді презентували сідельні тягачі в лівреях Pepsi та її дочірній компанії Fritto-Lay (вона випускає чипси Lay's).
Усього ж на вантажівку Tesla Semi вже надійшло майже 800 замовлень. Крім PepsiCo, її обрали такі відомі компанії, як Walmart, Anheuser-Busch in BeV, FedEx та DHL.
Першою у виробництво надійшла топова версія Tesla Semi 2023 за 180 000 доларів із чотирма електромоторами. Вантажівка оснащена батареєю на 1 МВт∙год і здатна проїхати понад 800 км без підзарядки.Важливо
Цими днями серійний електрокар Tesla Semi продемонстрував свій запас ходу в реальних умовах і з повним навантаженням — маса автопотяга склала 37 тонн. Він зміг проїхати 804,5 км.
Також у сідельного тягача чудова динаміка: він розганяється до 100 км/год за 20 з навантаженням і за 5 с — без напівпричепа. Комплектація враховує два великі дисплеї в салоні й інноваційний автопілот. Пізніше з'явиться початковий варіант за $150 000 із запасом ходу понад 480 км.
Раніше Фокус повідомляв, що в Румунії згоріла знаменита новорічна вантажівка Coca-Cola. Причиною пожежі, найімовірніше, стало коротке замикання ілюмінації.
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