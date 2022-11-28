Новий рекорд: електровантажівка Tesla Semi проїхала понад 800 км з повним навантаженням

Нова Tesla Semi має рекордний запас ходу серед усіх електричних вантажівок. З 1 грудня розпочинаються поставки сідельного тягача покупцям.

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Нова Tesla Semi вперше продемонструвала свій запас ходу. Електрична вантажівка змогла подолати понад 800 км, буксуючи завантажений напівпричіп. Про це у своєму Twitter написав Ілон Маск.

Якщо точніше, то команда випробувачів Tesla проїхала 804,5 км (500 миль) без підзарядки. Автопотяг завантажили по максимуму — його повна маса становила 36,7 тонни (81 000 фунтів).

Такий запас ходу є рекордним серед серійних електричних вантажівок. Для тесту вибрали топову версію Tesla Semi 2023 вартістю $180 000, оснащену чотирма електромоторами.

[ + – ] Запас ходу Tesla Semi становив 804,5 км Фото: Tesla

У базовому варіанті за 150 тисяч доларів електрокар здатний проїхати 480 км без підзарядки. Це також є непоганим показником у сегменті.

Нагадаємо, що електромобіль Tesla Semi нарешті надійшов у виробництво і з 1 грудня розпочинаються постачання вантажівок покупцям. Першою отримає компанія PepsiCo, яка купила сотню авто. Усього ж замовлено вже 750 Semi.

[ + – ] Постачання електровантажівки починаються з 1 грудня Фото: Tesla

Електровантажівка Tesla Semi демонструє не лише рекордний запас ходу, а й чудову динаміку. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 20 секунд із завантаженим напівпричепом і лише за 5 с — без нього.

Раніше Фокус повідомляв, що голлівудська акторка Аліса Мілано розкритикувала Ілона Маска за його політику в Twitter і відмовилася від електрокара Tesla.

Також ми писали, що електромобіль Tesla спалахнув після незначної ДТП і для його гасіння знадобилося 45 тонн води.