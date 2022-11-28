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Зірка Голлівуду змінила Tesla на електрокар Volkswagen через політику Маска у Twitter

Алісса Мілано, Ілон Маск, Tesla Model X, Volkswagen ID.4
Фото: AP | Алісса Мілано обурена політикою Ілона Маска у Twitter

Алісса Мілано володіла Tesla Model X з 2016 року, проте рішення Ілона Маска розблокувати низку акаунтів спонукало актрису відмовитися від електрокара. Тепер вона їздить Volkswagen ID.4.

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Зірка серіалу "Всі жінки — відьми" Аліса Мілано відмовилася від своєї Tesla Model X на знак протесту. Голлівудська актриса змінила електрокар на новий Volkswagen ID.4. Про це вона написала у Twitter.

Алісса Мілано, Ілон Маск, Tesla Model X, Volkswagen ID.4 Fullscreen
Аліса Мілано володіла Tesla Model X і раніше не раз хвалила електрокар
Фото: Tesla

Невдоволення Алісси Мілано викликало політика Ілона Маска у Twitter. Йдеться про рішення повернути низку акаунтів, заблокованих за мову ненависті.

"Я не розумію, як рекламодавці можуть купувати рекламу в Twitter. Публічно продаються продукти компанії, що просуваються в поєднанні з ненавистю і білим пануванням, не здаються виграшною бізнес-моделлю", — підкреслила актриса.

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Також Алісса Мілано повідомила, що електрокросовер Volkswagen ID.4 їй дуже сподобався. Електромобілем Tesla Model X вона володіла з 2016 року і раніше неодноразово хвалила Ілона Маска за те, що його компанія створила відмінне авто, а СЕО Tesla подякував їй за підтримку.

Аліса Мілано, Ілон Маск, Tesla Model X, Volkswagen ID.4 Fullscreen
На зміну Tesla актриса вирішила купити Volkswagen ID.4
Фото: Volkswagen

Цього разу Маск прямо не відповів Аліссі Мілано, але поділився твітом іншого користувача. Той зазначив, що Volkswagen був заснований Адольфом Гітлером.

Алісса Мілано, Ілон Маск, Tesla Model X, Volkswagen ID.4 Fullscreen
Алісса Мілано вже давно їздить на електрокарах і раніше мала Nissan Leaf
Фото: Yahoo.News

Алісса Мілано є давньою шанувальницею "зелених" авто. До Tesla вона володіла Nissan Leaf та плагін гібридом Chevrolet Volt.

Раніше Фокус повідомляв, що автовиробники відмовляються від реклами у Twitter після придбання його Ілоном Маском.