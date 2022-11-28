Зірка Голлівуду змінила Tesla на електрокар Volkswagen через політику Маска у Twitter

Алісса Мілано володіла Tesla Model X з 2016 року, проте рішення Ілона Маска розблокувати низку акаунтів спонукало актрису відмовитися від електрокара. Тепер вона їздить Volkswagen ID.4.

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Зірка серіалу "Всі жінки — відьми" Аліса Мілано відмовилася від своєї Tesla Model X на знак протесту. Голлівудська актриса змінила електрокар на новий Volkswagen ID.4. Про це вона написала у Twitter.

[ + – ] Аліса Мілано володіла Tesla Model X і раніше не раз хвалила електрокар Фото: Tesla

Невдоволення Алісси Мілано викликало політика Ілона Маска у Twitter. Йдеться про рішення повернути низку акаунтів, заблокованих за мову ненависті.

"Я не розумію, як рекламодавці можуть купувати рекламу в Twitter. Публічно продаються продукти компанії, що просуваються в поєднанні з ненавистю і білим пануванням, не здаються виграшною бізнес-моделлю", — підкреслила актриса.

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Також Алісса Мілано повідомила, що електрокросовер Volkswagen ID.4 їй дуже сподобався. Електромобілем Tesla Model X вона володіла з 2016 року і раніше неодноразово хвалила Ілона Маска за те, що його компанія створила відмінне авто, а СЕО Tesla подякував їй за підтримку.

[ + – ] На зміну Tesla актриса вирішила купити Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Цього разу Маск прямо не відповів Аліссі Мілано, але поділився твітом іншого користувача. Той зазначив, що Volkswagen був заснований Адольфом Гітлером.

[ + – ] Алісса Мілано вже давно їздить на електрокарах і раніше мала Nissan Leaf Фото: Yahoo.News

Алісса Мілано є давньою шанувальницею "зелених" авто. До Tesla вона володіла Nissan Leaf та плагін гібридом Chevrolet Volt.

Раніше Фокус повідомляв, що автовиробники відмовляються від реклами у Twitter після придбання його Ілоном Маском.