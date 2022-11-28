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Авто

Звезда Голливуда сменила Tesla на электрокар Volkswagen из-за политики Маска в Twitter

Алисса Милано, Илон Маск, Tesla Model X, Volkswagen ID.4
Фото: AP | Алисса Милано возмущена политикой Илона Маска в Twitter

Алисса Милано владела Tesla Model X с 2016 года, однако решение Илона Маска разблокировать ряд акаунтов побудило актрису отказаться от электрокара. Теперь она ездит на Volkswagen ID.4.

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Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано отказалась от своей Tesla Model X в знак протеста. Голливудская актриса поменяла электрокар на новый Volkswagen ID.4. Об этом она написала в Twitter.

Алисса Милано, Илон Маск, Tesla Model X, Volkswagen ID.4 Fullscreen
Алисса Милано владела Tesla Model X и раньше не раз хвалила электрокар
Фото: Tesla

Недовольство Аллисы Милано вызвала политика Илона Маска в Twitter. Речь идет о решении вернуть ряд акаунтов, заблокированных за язык ненависти.

"Я не понимаю, как рекламодатели могут покупать рекламу в Twitter. Публично продаваемые продукты компании, продвигаемые в сочетании с ненавистью и белым супремасизмом, не кажутся выигрышной бизнес-моделью", — подчеркнула актриса.

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Также Алисса Милано сообщила, что электрокроссовер Volkswagen ID.4 ей очень понравился. Электромобилем Tesla Model X она владела с 2016 года и ранее не раз хвалила Илона Маска за то, что его компания создала отличное авто, а СЕО Tesla поблагодарил ее за поддержку.

Алисса Милано, Илон Маск, Tesla Model X, Volkswagen ID.4 Fullscreen
На смену Tesla актриса решила купить Volkswagen ID.4
Фото: Volkswagen

На этот раз Маск прямо не ответил Алиссе Милано, но поделился твитом другого пользователя. Тот указал на факт, что Volkswagen был основан Адольфом Гитлером.

Алисса Милано, Илон Маск, Tesla Model X, Volkswagen ID.4 Fullscreen
Алисса Милано уже давно ездит на электрокарах и ранее владела Nissan Leaf
Фото: Yahoo.News

Алисса Милано является давней поклонницей "зеленых" авто. До Tesla она владела Nissan Leaf и плаг-ин гибридом Chevrolet Volt.

Ранее Фокус сообщал, что автопроизводители отказываются от рекламы в Twitter после приобретения его Илоном Маском.