Звезда Голливуда сменила Tesla на электрокар Volkswagen из-за политики Маска в Twitter
Алисса Милано владела Tesla Model X с 2016 года, однако решение Илона Маска разблокировать ряд акаунтов побудило актрису отказаться от электрокара. Теперь она ездит на Volkswagen ID.4.
Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано отказалась от своей Tesla Model X в знак протеста. Голливудская актриса поменяла электрокар на новый Volkswagen ID.4. Об этом она написала в Twitter.
Недовольство Аллисы Милано вызвала политика Илона Маска в Twitter. Речь идет о решении вернуть ряд акаунтов, заблокированных за язык ненависти.
"Я не понимаю, как рекламодатели могут покупать рекламу в Twitter. Публично продаваемые продукты компании, продвигаемые в сочетании с ненавистью и белым супремасизмом, не кажутся выигрышной бизнес-моделью", — подчеркнула актриса.
Также Алисса Милано сообщила, что электрокроссовер Volkswagen ID.4 ей очень понравился. Электромобилем Tesla Model X она владела с 2016 года и ранее не раз хвалила Илона Маска за то, что его компания создала отличное авто, а СЕО Tesla поблагодарил ее за поддержку.
На этот раз Маск прямо не ответил Алиссе Милано, но поделился твитом другого пользователя. Тот указал на факт, что Volkswagen был основан Адольфом Гитлером.
Алисса Милано является давней поклонницей "зеленых" авто. До Tesla она владела Nissan Leaf и плаг-ин гибридом Chevrolet Volt.
Ранее Фокус сообщал, что автопроизводители отказываются от рекламы в Twitter после приобретения его Илоном Маском.