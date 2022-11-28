Звезда Голливуда сменила Tesla на электрокар Volkswagen из-за политики Маска в Twitter

Алисса Милано владела Tesla Model X с 2016 года, однако решение Илона Маска разблокировать ряд акаунтов побудило актрису отказаться от электрокара. Теперь она ездит на Volkswagen ID.4.

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Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано отказалась от своей Tesla Model X в знак протеста. Голливудская актриса поменяла электрокар на новый Volkswagen ID.4. Об этом она написала в Twitter.

[ + – ] Алисса Милано владела Tesla Model X и раньше не раз хвалила электрокар Фото: Tesla

Недовольство Аллисы Милано вызвала политика Илона Маска в Twitter. Речь идет о решении вернуть ряд акаунтов, заблокированных за язык ненависти.

"Я не понимаю, как рекламодатели могут покупать рекламу в Twitter. Публично продаваемые продукты компании, продвигаемые в сочетании с ненавистью и белым супремасизмом, не кажутся выигрышной бизнес-моделью", — подчеркнула актриса.

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Также Алисса Милано сообщила, что электрокроссовер Volkswagen ID.4 ей очень понравился. Электромобилем Tesla Model X она владела с 2016 года и ранее не раз хвалила Илона Маска за то, что его компания создала отличное авто, а СЕО Tesla поблагодарил ее за поддержку.

[ + – ] На смену Tesla актриса решила купить Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

На этот раз Маск прямо не ответил Алиссе Милано, но поделился твитом другого пользователя. Тот указал на факт, что Volkswagen был основан Адольфом Гитлером.

[ + – ] Алисса Милано уже давно ездит на электрокарах и ранее владела Nissan Leaf Фото: Yahoo.News

Алисса Милано является давней поклонницей "зеленых" авто. До Tesla она владела Nissan Leaf и плаг-ин гибридом Chevrolet Volt.

Ранее Фокус сообщал, что автопроизводители отказываются от рекламы в Twitter после приобретения его Илоном Маском.