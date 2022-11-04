Автопроизводители отказываются от рекламы в Twitter после покупки соцсети Илоном Маском

Сразу несколько автопроизводителей заявили о приостановке своей рекламы в Twitter. Руководители компаний приняли решение подождать и увидеть, в каком направлении будет развиваться соцсеть.

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Приобретение Twitter Илоном Маском заставило автопроизводителей пересмотреть свои PR-стратегии. Ряд автоконцернов резко снизили свою активность в социальной сети. Об этом сообщает агентство Reuters.

Первыми выступили General Motors – американский автогигант заявил о приостановке своей рекламы в Twitter.

[ + – ] General Motors первыми отказались от рекламы в Twitter Фото: Reuters

"Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять, в каком направлении будет развиваться платформа под их новым владением. В связи со значительными изменениями в медиа-платформе, как это обычно бывает, мы временно приостановили нашу платную рекламу. Наше общение со службой поддержки клиентов в Твиттере продолжится", — заявил представитель GM.

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Вслед за General Motors аналогичное решение принял американский производитель электромобилей Fisker. Теперь же от рекламы в Twitter отказался и Volkswagen, хотя у его руководства теплые дружеские отношения с Илоном Маском.

"Мы внимательно следим за ситуацией и примем решение о дальнейших шагах в зависимости от ее развития", — сообщили в Volkswagen.

Впрочем, некоторые автопроизводители отреагировали на смену владельца Twitter спокойнее. Citroen, например, выдали шутливый пост: "Привет в соцсети, которой владеет один из наших конкурентов".

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск анонсировал создание специального совета по модерации контента в Twitter.

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