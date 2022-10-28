Квадроциклы Tesla Cyberquad признаны опасными и подлежат утилизации

Экспертиза показала, что Tesla Cyberquad не соответствует американским стандартам безопасности. Все квадроциклы будут отозваны, а их владельцам вернут деньги.

Related video

Электрические квадроциклы Tesla Cyberquad отзывают для утилизации. Экспертиза показала, что он не соответствует требованиям к подобной технике. Об этом стало известно сайту Cnet.

Решение запретить квадроцикл Tesla приняла американская комиссия по безопасности потребительских товаров CPSC. Поводом для расследования стал инцидент в США – 36-летняя женщина с ребенком перевернулись на Cyberquad и американка получила ушиб плеча.

[ + – ] Квадроцикл признали опасным в эксплуатации Фото: Tesla

В ходе расследования выяснилось, что стандартам безопасности не соответствуют подвеска и шины Tesla Cyberquad. Кроме того, у него отсутствует утвержденная CPSC инструкция, в которой содержатся требования и рекомендации по безопасному использованию. Ее наличие существенно снизило бы риск аварий и травм.

В CPSC постановили, что владельцы должны немедленно вернуть все Tesla Cyberquad и обратиться к продавцу, сайту Radio Flyer, за возвращением средств. Впрочем, процедура – не самая простая: поначалу необходимо снять контроллер мотора и переслать его по почте (на это выделят компенсацию в $50). Затем продавец заберет квадроцикл на утилизацию.

Важно

В Украине появились очень дешевые немецкие электромобили для бизнеса (фото)

Напомним, что детский квадроцикл Tesla Cyberquad был представлен в прошлом году на Рождество и продавался за 1900 долларов. Практически сразу весь тираж в 5000 экземпляров был раскуплен. Cyberquad способен развить 16 км/ч и обладает запасом хода в 24 км.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе.