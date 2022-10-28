Квадроцикли Tesla Cyberquad визнані небезпечними та підлягають утилізації

Експертиза показала, що Tesla Cyberquad не відповідає американським стандартам безпеки. Всі квадроцикли відкличуть, а їхнім власникам повернуть гроші.

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Електричні квадроцикли Tesla Cyberquad відкликають для утилізації. Експертиза показала, що він не відповідає вимогам такої техніки. Про це стало відомо сайту Cnet.

Рішення заборонити квадроцикл Tesla ухвалила американська комісія з безпеки споживчих товарів CPSC. Приводом для розслідування став інцидент у США — 36-річна жінка з дитиною перекинулися на Cyberquad, і американка отримала забій плеча.

[ + – ] Квадроцикл визнали небезпечним в експлуатації Фото: Tesla

Під час розслідування з'ясувалося, що стандартам безпеки не відповідають підвіска та шини Tesla Cyberquad. Крім того, у нього відсутня затверджена CPSC інструкція, яка містить вимоги та рекомендації щодо безпечного використання. Її наявність суттєво знизило б ризик аварій та травм.

У CPSC ухвалили, що власники повинні негайно повернути всі Tesla Cyberquad і звернутися до продавця, сайту Radio Flyer, за поверненням коштів. Втім, процедура — не найпростіша: спочатку необхідно зняти контролер мотора і переслати його поштою (на це виділять компенсацію $50). Потім продавець забере квадроцикл на утилізацію.

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Нагадаємо, що дитячий квадроцикл Tesla Cyberquad представили минулого року на Різдво та продавали за 1900 доларів. Практично відразу весь тираж у 5000 екземплярів розкупили. Cyberquad здатний розвинути 16 км/год і має запас ходу в 24 км.

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