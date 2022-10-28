"Никаких важных решений": Маск заявил, что Twitter сформирует совет по модерации контента

Илон Маск также рассказал о главном преимуществе соцсети перед конкурентами.

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Известный предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что приобретенная им на 44 млрд долларов компания Twitter сформирует совет по модерации контента, в который войдут специалисты с самыми разными точками зрения. Об этом он написал у себя в Twitter.

"До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта", — написал Маск.

Отметим, что ранее предприниматель опубликовал пост, в котором сообщил о том, что "птичка" теперь свободна.

Также Маск заявлял, что прелесть Twitter в том, что он расширяет возможности гражданской журналистики — люди могут распространять новости без предвзятости истеблишмента.

Что такое Twitter?

Twitter — это социальная сеть, представляющая собой сервис микроблогов. Сообщения, которые оставляют у себя пользователи, известны как "твиты". Он был разработан и запущен в 2006-м году в США. В 2013 году он вошел в десятку самых посещаемых сайтов и был назван "SMS интернета". В 2019-м году число пользователей Twitter 300 млн.

Ранее Фокус сообщал, что Маск завершил сделку по покупке Twitter и уволил топ-менеджеров компании. После нескольких месяцев юридических споров американский миллиардер Илон Маск завершил сделку. Сделка завершилась 27 октября после хаотичной саги, которая началась после того, как миллиардер объявил о покупке компании в апреле.

Еще напомним, что Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter с раковиной. В опубликованном в сети ролике обладатель американского сервиса микроблогов и соцсети в хорошем настроении несет раковину и общается с оператором.

Также сообщалось, что Илон Маск обвинил американское образование в его плохих отношениях с дочерью. Бизнесмен воспитывает семерых детей, однако ходят слухи еще о двух близнецах от сотрудницы его компании.