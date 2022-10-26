"Погружаемся": Илон Маск пришел в штаб-квартиру Twitter с раковиной (видео)

Накануне американский миллиардер утверждал, что планирует завершить процедуру покупки соцсети до 28 октября.

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Американский миллиардер Илон Маск купил Twitter и в связи с этим опубликовал на своей странице видео под названием "Вход в штаб-квартиру Twitter — погружаемся!".

В ролике обладатель американского сервиса микроблогов и соцсети в хорошем настроении несет раковину и общается с оператором.

"Ты мне можешь теперь помочь с этим", — шутит Маск, неся перед собой раковину.

Несколькими часами ранее он намекнул, что является главным боссом компании, обновив биографию своего профиля на Chief Twit.

Как сообщает Bloomberg Илон Маск пообещал в понедельник закрыть сделку по приобретению Twitter. Банки, которые предоставляют долговое финансирование на сумму 13 миллиардов долларов, завершили составление окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации. Данное соглашение является одним из последних шагов перед фактической отправкой денег Маску.

Как Маск покупал Twitter

Слухи о том, что Илон Маск решил выкупить соцсеть за 44 млрд долларов появилась в конце апреля 2022. Тогда акционеры компании должны были получить по $54,20 за акцию. Однако позже Маск сообщил, что намерен разорвать сделку, поскольку якобы не получил от совета директоров компании точных данных о фейковых аккаунтах в Twitter.

Адвокаты миллиардера в июле сообщили, что Маск два месяца искал достоверную информацию по этому вопросу, а руководство соцсети не захотело предоставить соответствующие отчеты.

Дело дошло до суда. 17 октября состоялось первое заседание по иску Twitter к Маску в связи с его отказом завершить сделку, хотя юристы, представляющие интересы бизнесмена заявили, что судовые разбирательства — это неверное направление.

В свою очередь, комиссия по ценным бумагам подвергла сомнению комментарии Маска о приобретении Twitter и обратилась к бизнесмену с вопросом, может ли он внести поправки в свои публичные документы, чтобы отразить свое истинные намерения приостановить или отказаться от сделки.

Судя по сегодняшней информации Маск все же решился стать владельцем Twitter, несмотря на все препятствия, в том числе и со стороны антимонопольного комитета.

Напомним, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск купил 9,2% акций компании Twitter и стал таким образом крупнейшим акционером платформы. Благодаря этому за несколько недель бизнесмен сумел заработать уже около 1,1 млрд долларов, благодаря резкому росту стоимости акций сервиса.

25 октября стало известно, что сотрудники Twitter выступили против планов Илона Маска уволить 75% персонала в случае покупки соцсети. Они аргументировали тем, что этот шаг подорвет доверие пользователей интернет-платформы и поэтому является безрассудным.