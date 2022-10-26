"Занурюємося": Ілон Маск прийшов до штаб-квартири Twitter із раковиною (відео)

Напередодні американський мільярдер стверджував, що планує завершити процедуру покупки соцмережі до 28 жовтня.

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Американський мільярдер Ілон Маск купив Twitter і у зв'язку з цим опублікував на своїй сторінці відео під назвою "Вхід у штаб-квартиру Twitter — поринаємо!".

У ролику власник американського сервісу мікроблогів та соцмережі у гарному настрої несе раковину та спілкується з оператором.

"Ти мені можеш тепер допомогти з цим", — жартує Маск, несучи перед собою раковину.

Декількома годинами раніше він натякнув, що є головним босом компанії, оновивши біографію свого профілю на Chief Twit.

Як повідомляє Bloomberg Ілон Маск пообіцяв у понеділок закрити угоду щодо придбання Twitter. Банки, які надають боргове фінансування на суму 13 мільярдів доларів, завершили складання остаточної кредитної угоди та перебувають у процесі підписання документації. Ця угода є одним із останніх кроків перед фактичною відправкою грошей Маску.

Як Маск купував Twitter

Чутки про те, що Ілон Маск вирішив викупити соцмережу за 44 млрд доларів з'явилися наприкінці квітня 2022 року. Тоді акціонери компанії мали отримати по $54,20 за акцію. Однак пізніше Маск повідомив, що має намір розірвати угоду, оскільки нібито не отримав від ради директорів компанії точних даних про фейкові облікові записи в Twitter.

Адвокати мільярдера у липні повідомили, що Маск два місяці шукав достовірну інформацію з цього питання, а керівництво соцмережі не захотіло надати відповідні звіти.

Справа дійшла до суду. 17 жовтня відбулося перше засідання за позовом Twitter до Маска у зв'язку з його відмовою завершити угоду, хоча юристи, які представляють інтереси бізнесмена, заявили, що судові розгляди — це неправильний напрямок.

Водночас комісія з цінних паперів поставила під сумнів коментарі Маска про придбання Twitter і звернулася до бізнесмена з питанням, чи може він внести поправки до своїх публічних документів, щоб відобразити свої справжні наміри призупинити або відмовитися від угоди.

З огляду на сьогоднішню інформацію Маск все ж таки зважився стати власником Twitter, незважаючи на всі перешкоди, зокрема і з боку антимонопольного комітету.

Нагадаємо, глава компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск купив 9,2% акцій компанії Twitter і став таким чином найбільшим акціонером платформи. Завдяки різкому зростанню вартості акцій сервісу бізнесмен зумів заробити вже близько 1,1 млрд доларів за кілька тижнів.

25 жовтня стало відомо, що співробітники Twitter виступили проти планів Ілона Маска звільнити 75% персоналу у разі покупки соцмережі. Вони аргументували тим, що цей крок підірве довіру користувачів інтернет-платформи і тому є нерозважним.