Ілон Маск відмовляється купувати Twitter, але соцмережа хоче змусити його це зробити

Мільярдер обурився великою кількістю фейкових облікових записів, які знайшов унаслідок власного розслідування.

Американський мільярдер Ілон Маск, засновник SpaceX та голова Tesla вирішив відмовитися від купівлі соціальної мережі Twitter через виявлені проблеми. Про це стало відомо виданню The Independent.

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Угода між Ілоном Маском і Twitter на суму $44 млрд передбачає неустойку у розмірі $1 млрд на випадок, якщо покупець відмовиться. Проте юристи бізнесмена домагаються того, щоб визнати угоду недійсною. Вони подали до Комісії з цінних паперів США (SEC) заяву на ім'я головного юриста Twitter Віджая Гадде, в якій розповіли про численні проблеми та розірвання домовленостей.

"Twitter схоже, зробив неправдиві заяви, які вводять в оману, на які пан Маск покладався під час укладання угоди про злиття", — наголошується в документі.

Раніше Ілон Маск публічно заявляв, що Twitter приховала від нього наявність у соціальній мережі великої кількості роботів та автоматизованих акаунтів. Як запевнило керівництво платформи, на них припадає менше 5% усіх активних користувачів, але мільярдер відмовився вірити на слово та вирішив перевірити все сам.

Як заявили адвокати у заяві SEC, Ілон Маск майже два місяці шукав достовірну інформацію про поширеність фейкових або спамних облікових записів у соцмережі. Співробітники Twitter не могли або відмовлялися надавати відповідні звіти, іноді просто ігноруючи запити потенційного покупця або необґрунтовано їх відхиляли, а іноді виконували, але надавали неповні чи непридатні для використання дані. Ілон Маск також запросив інформацію про те, що Twitter знаходить ботів або фальшиві акаунти та бореться з ними, а також про те, як соцмережа працює зі своїми щоденними активними користувачами.

Майже всі листи до SEC присвятили опису проблем з обліковими записами. Але в ньому також згадується, що Twitter сильно змінив свій бізнес із того часу, як Ілон Маск запропонував купити компанію. На думку юристів, це свідчить про звільнення низки високопосадовців за останні кілька тижнів.

Тим часом Twitter вважає угоду дійсною і змушує Ілона Маска завершити угоду. За словами голови компанії Брета Тейлора, рада директорів вимагає, щоб голова Tesla виконала всі обумовлені умови, і мають намір добиватися цього через суд.

"Ми впевнені, що виграємо у Канцлерському суді штату Делавер", — зазначив Брет Тейлор.

У процесі переговорів щодо операції ціна акцій як Twitter, так і Tesla. Деякі аналітики припустили, що Ілон Маск міг знайти зручний спосіб вийти з угоди, оскільки тепер йому потрібно заплатити набагато більше за ринкову вартість онлайн-платформи.

У квітні 2022 року Ілон Маск купив частку в Twitter і став найбільшим акціонером компанії. Вартість акцій відразу ж зросла, завдяки чому статки бізнесмена зросли на $1,1 млрд. Незабаром після цього він погодився приєднатися до правління Twitter, але потім відмовився.

Незабаром стало відомо, що Ілон Маск вирішив купити Twitter за $44 млрд. Рада директорів компанії схвалила угоду, а акціонери погодилися продати акції $54,20. Ілон Маск пообіцяв зберегти свободу слова у соціальній мережі. Однак у травні глава Tesla заявив про припинення угоди у зв'язку з інформацією про фейкові облікові записи в Twitter.