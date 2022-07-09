Илон Маск отказывается покупать Twitter, но соцсеть хочет заставить его это сделать

Миллиардер возмутился большим количеством фейковых аккаунтов, которые обнаружил в результате собственного расследования.

Американский миллиардер Илон Маск, основатель SpaceX и глава Tesla решил отказаться от покупки социальной сети Twitter из-за выявленных проблем. Об этом стало известно изданию The Independent.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Сделка между Илоном Маском и Twitter на сумму $44 млрд предусматривает неустойку в размере $1 млрд на случай, если покупатель откажется. Однако юристы бизнесмена добиваются того, чтобы признать соглашение недействительным. Они подали в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявление на имя главного юриста Twitter Виджая Гадде в котором рассказали о многочисленных проблемах и расторжении договоренностей.

"Twitter похоже, сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления, на которые господин Маск полагался при заключении соглашения о слиянии", — отмечается в документе.

Ранее Илон Маск публично заявлял, что Twitter скрыла от него наличие в социальной сети большого количества ботов и автоматизированных аккаунтов. Как заверило руководство платформы, на них приходится менее 5% от всех активных пользователей, но миллиардер отказался верить на слово и решил проверить все сам.

Как заявили адвокаты в заявлении SEC, Илон Маск около двух месяцев искал достоверную информацию о распространенности фейковых или спамящих учетных записей в соцсети. Сотрудники Twitter не могли или отказывались предоставлять соответствующие отчеты, иногда попросту игнорируя запросы потенциального покупателя или необоснованно их отклоняли, а иногда выполняли, но предоставляли неполные или непригодные к использованию данные. Илон Маск также запросил информацию о том, Twitter находит ботов или фальшивые аккаунты и борется с ними, а также о том, как соцсеть работает со своими ежедневными активными пользователями.

Почти все письмо к SEC посвятили описанию проблем с учетными записями. Но в нем также упоминается, что Twitter сильно изменил свой бизнес с тех пор, как Илон Маск предложил купить компанию. По мнению юристов, это свидетельствует об увольнении ряда высокопоставленных сотрудников за последние несколько недель.

Тем временем Twitter считает соглашение действительным и вынуждает Илона Маска завершить сделку. По словам председателя компании Брета Тейлора, совет директоров требует, чтобы глава Tesla выполнил все оговоренные условия, и намерены добиваться этого через суд.

"Мы уверены, что выиграем в Канцлерском суде штата Делавэр", — отметил Брет Тейлор.

В ходе переговоров по сделке цена акций как Twitter, так и Tesla. Некоторые аналитики предположили, что Илон Маск мог найти удобный способ выйти из сделки, поскольку теперь ему нужно заплатить намного больше рыночной стоимости онлайн-платформы.

В апреле 2022 года Илон Маск купил долю в Twitter и стал самым крупным акционером компании. Стоимость акций сразу же выросла, благодаря чему состояние бизнесмена выросло на $1,1 млрд. Вскоре после этого он согласился присоединиться к правлению Twitter, но потом отказался.

Вскоре стало известно, что Илон Маск решил купить Twitter за $44 млрд. Совет директоров компании одобрил сделку, а акционеры согласились продать акции по $54,20. Илон Маск пообещал сохранить свободу слова в социальной сети. Однако в мае глава Tesla заявил о приостановке сделки в связи с информацией о фейковых аккаунтах в Twitter.