Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за $44 миллиарда

Глава компаний Tesla и SpaceX намерен превратить соцсеть в платформу для всех, кто ценит свободу слова.

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Совет директоров компании Twitter согласился продать социальную сеть американскому миллиардеру, главе компаний Tesla и SpaceX Илону Маску за сумму в $44 млрд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

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"Совет директоров Twitter провел вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения Илона, уделяя особое внимание ценностям и финансированию", — заявил глава совета директоров Twitter Брет Тейлор, добавив, что такое решение является "лучшим путем" для акционеров компании.

Эта сделка, по данным журналистов, предусматривает, что акционеры получат $54,20 наличными за каждую принадлежащую им акцию Twitter и 38-процентную надбавку к той стоимости акций, которая была зафиксирована по состоянию на день, предшествующий заявлению Маска о его доле в компании. Ожидается, что сделка будет закрыта уже в этом году.

Сегодня Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети опубликовал твит следующего содержания: "Я надеюсь, что даже самые злейшие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова".

По данным издания, в последние дни Маск неоднократно отмечал, что его цель — поддержать свободу слова на платформе и работать над "раскрытием" "необычайного потенциала" соцсети.

"Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для действующей демократии. Однако после того, как я инвестировал свои средства в эту компанию, я понял, что она не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в ее нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию", — сказал Маск.

Через несколько дней после того как Маск направил предложение о приобретении платформы, совет директоров компании ввел в действие процедуру, которая затруднила бы предпринимателю приобретение соцсети без разрешения совета.

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