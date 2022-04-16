"Ядовитая пилюля" для Маска: все, что известно о попытках миллиардера купить Twitter

Самый богатый человек мира готов заплатить за компанию на $6 млрд больше, чем она стоит, но совет директоров Twitter решил дать Маску бой.

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В четверг, 14 апреля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил, что хочет купить Twitter. Это заявление вызвало настоящую шумиху по всему интернету, пишет The Verge.

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Стратегия "ядовитая пилюля"

На следующий день после того, как Маск объявил о своем предложении купить Twitter, совет директоров компании отреагировал принятием "ядовитой пилюли". Суть стратегии "ядовитая пилюля" заключается в том, что если Маск продолжит покупать акции, то они смогут выпускать и продавать акции определенным акционерам.

Такая реакция совета директоров говорит о том, что они намерены противостоять желанию предпринимателя стать единоличным владельцем компании.

[ + – ] Илон Маск на интервью с основателем TED Talk Крисом Андерсоном

С чего все началось?

4 апреля 2022 года, Илон Маск объявил, что приобрел 9,2 % акций Twitter. Новость о том, что самый богатый человек в мире (ненадолго) стал крупнейшим акционером своей любимой социальной медиа-платформы, привела к резкому росту цен на акции и заставила многих без умолку обсуждать эту новость.

Маск немедленно принялся запрашивать предложения о том, как улучшить социальную сеть, проведя опрос в Twitter. В ответ компания предложила ему место в совете директоров, что ограничило бы его владение только 15% акций компании. Сначала он согласился, но потом передумал.

Первый намек на желание чего-то большего

После отказа от места в совете директоров Twitter Маск обновил свою заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (КЦББ), указав, что он не будет пассивным игроком в делах компании.

Также исчезли формулировки о том, что он ограничит свои владения всего 14% акций компании. Оглядываясь назад, можно сказать, что это был первый намек на то, что он может предпринять что-то более действенное, чем просто покупка акций в качестве члена совета директоров.

[ + – ] После отказа от места в совете директоров Twitter Маск обновил свою заявку в КЦББ, указав, что он не будет пассивным игроком в делах компании

Мало кто поверил

После того, как появились новости о том, что Маск приобрел 9,1% акций компании, многие люди предположили, что Маск может попытаться купить всю компанию целиком, но в конечном итоге пришли к выводу, что он уже получил от Twitter все, что хотел.

Однако, как в итоге выяснилось, стратегии "ядовитой пилюли" оказалось недостаточно, чтобы остановить Маска.

Лучшее и окончательное предложение

Илон Маск решил придерживаться тактики "лучшее и окончательное предложение" — термин, используемый для описания предложения, которое продлевается без возможности дальнейших переговоров. После того, как предложение представлено, получатель предложения имеет возможность принять или отклонить его, по существу заканчивая переговоры завершенной транзакцией или отказом от любых дальнейших попыток ведения бизнеса.

Укрепит ли она его позицию или загонит в угол, пока говорить рано. Однако американский миллиардер предлагает акционерам Twitter довольно немалую сумму: 43 млрд долларов за компанию с рыночной ценой в 37 млрд долларов.

Макс хочет сделать Twitter частной компанией и проделать необходимые изменения. К ним относятся функция редактирования, алгоритм с открытым исходным кодом, меньшая степень модерации и более высокая планка для удаления оскорбительных твитов.

[ + – ] Маск — очень богатый человек, поэтому для него покупка Twitter в целях заработка денег не стоит на первом месте

Не в деньгах дело

Маск — очень богатый человек, поэтому для него покупка Twitter в целях заработка денег не стоит на первом месте. Для него Twitter самая настоящая площадка для разностороннего общения, поэтому он хочет, чтобы соцсеть стала платформой для свободы слова.

Но даже такому максималисту свободы слова, как Маск, необходимо убедить акционеров в том, что его предложение о выкупе отвечает их финансовым интересам.

Реакция работников компании

Первое собрание сотрудников Twitter после обнародования предложения Маска было странным. Представители компании заявили, что продолжат оценивать предложение, что довольно разочаровало сотрудников Twitter отсутствием более подробного ответа. Они обеспокоены будущим платформы, а также возможностью увольнений.

Напомним, что в феврале 2022 года Министр цифровой трансформации Украины заявил, что Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в РФ.

Ранее, Фокус также писал о том, как Илон Макс предложил президенту РФ Владимиру Путину сразится и вызвал его на поединок. Ответа от Москвы пока не последовало.