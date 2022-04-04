Илон Маск купил долю в Twitter и стал самым крупным акционером соцсети

Акции компании рекордно выросли на новостях о приобретении бизнесменом акций платформы, благодаря чему тот заработал 1,1 млрд долларов.

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Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, купил 9,2% акций компании Twitter и стал таким образом крупнейшим акционером платформы. Об этом в понедельник, 4 апреля, пишет издание Bloomberg со ссылкой на отчет регулирующих органов США.

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По данным журналистов, после публикации соответствующего отчета, в котором указано приобретение Маском доли в компании, ее акции выросли на 26% — это самый крупный дневной рост стоимости ценных бумаг Twitter за более чем четыре года. Стоимость пакета составляет около 2,89 миллиарда долларов, исходя из данных по состоянию на закрытие рынка в пятницу, 1 апреля.

Известно, что 25 марта Маск опубликовал на своей странице в Twitter опрос, в котором спрашивалось, придерживается ли платформа принципов свободы слова. 70,4% пользователей соцсети выбрали вариант "нет", после чего бизнесмен спросил своих подписчиков, необходимо ли ему запустить собственную платформу.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, что глава Tesla намерен делать со своей долей, которую, согласно данным журналистов, приобрел 14 марта, однако с того момента бизнесмен смог заработать уже около 1,1 млрд долларов, благодаря резкому росту стоимости акций Twitter в понедельник.

Напомним, в ноябре прошлого года Джек Дорси ушел с должности руководителя Twitter, его место занял технический директор платформы Параг Агравал.

Ранее мы писали о том, как Илон Маск своим недавним твитом вызвал на бой президента России Владимира Путина, отметив, что на кону стоит Украина.