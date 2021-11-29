Джек Дорси подал в отставку и покинул пост гендиректора Twitter, — CNBC

Эта новость спровоцировала рост акций соцсети на 11%. После ухода с должности гендиректора Дорси останется в совете директоров Twitter.

Гендиректор и основатель Twitter Джек Дорси ушел с должности руководителя сети микроблогов. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на неназванные источники.

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После публикации новости об отставке Дорси стоимость акций Twitter выросла на 11%. Сейчас Дорси, помимо работы в Twitter, выполняет роль гендиректора системы цифровых платежей Square.

Журналист CNBC Дэвид Фабер, первым сообщивший о возможной отставке Дорси, говорит, что пока об этом мало, что известно. Однако издание Verge, сообщило, что новым руководителем Twitter стал технический директор Twitter Параг Агравал. Дорси остается в совете директоров Twitter.

Сообщается, что инвестиционная группа Elliott Management планировала заменить Дорси на посту гендиректора Twitter еще в прошлом году. Пол Сингер, миллиардер и основатель Elliott Management, не был уверен в том, что Дорси сможет одновременно управлять обеими компаниями. В конечном счете, он призвал Джека пожать в отставку и уйти с поста руководителя одной из компаний.

Ожидается, что перед преемником Дорси будут стоять достаточно амбициозные цели. В начале года представители компании заявили, что к 2023-му ставят перед собой цель — 315 млн монетизируемых ежедневных пользователей и также планируют вдвое увеличить годовой оборот.

Кто такой Джек Дорси

Дорси — один из сооснователей Twitter, в которой он с 2015 года занимает пост гендиректора. В последние несколько лет по инициативе Джека Twitter начал регулярно выкатывать новые продукты и функциональные возможности. Не все были успешными, но все же это свидетельствует о стремлении компании идти в ногу со временем и соответствовать интересам пользователей.

Изначально совет директоров не хотел видеть Дорси в качестве своего гендиректора, поскольку, помимо Twitter, он руководил платежным сервисом Square. Представители Twitter считали, что гендиректор не должен совмещать свою должность с какой-либо другой работой. Но после нескольких месяцев в качестве временного управляющего Дорси завоевал доверие совета директоров.

Джек вовлечен в другие IT-проекты, помимо Twitter. Например, он часто публикует посты о биткоине, Web3 и прочих децентрализованных разработках. Вечером, 28 ноября, на его странице появился такой твит: "I love twitter".

Айтишник всерьез занимается благотворительностью. В прошлом году он пожертвовал $1 млрд от своей доли в компании Square. Деньги были переданы фонду Start Small, который занимается борьбой с COVID-19. Эта сумма составляет приблизительно 28% его состояния.

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск продал акции Tesla на $5 млрд после опроса среди подписчиков в Twitter. К этому предпринимателя, вероятно, подтолкнуло возможное появление "налога на миллиардеров".