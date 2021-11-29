Джек Дорсі подав у відставку і залишив посаду гендиректора Twitter, — CNBC

Після оприлюднення цієї новини акції соцмережі зросли на 11%. Наразі Дорсі виконує роль гендиректора Twitter та системи цифрових платежів Square.

Найближчим часом гендиректор та засновник Twitter Джек Дорсі піде з посади керівника мережі мікроблогів. Про це повідомляє CNBC з посиланням на неназвані джерела.

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Після публікації цієї новини вартість акцій Twitter зросла на 11%. Наразі Дорсі виконує роль гендиректора Twitter та системи цифрових платежів Square.

Журналіст CNBC Девід Фабер, який першим повідомив про можливу відставку Дорсі, каже, що поки що про це мало що відомо. Проте видання Verge повідомило, що новим керівником Twitter став технічний директор Twitter Параг Агравал.

Повідомляється, що інвестиційна група Elliott Management планувала замінити Дорсі на посаді гендиректора Twitter ще минулого року. Пол Сінгер, мільярдер та засновник Elliott Management, не був упевнений у тому, що Дорсі зможе одночасно керувати обома компаніями. Зрештою, він закликав Джека піти у відставку з посади керівника однієї з компаній.

Очікується, що перед наступником Дорсі стоятимуть досить амбітні цілі. На початку року представники компанії заявили, що до 2023-го ставлять собі за мету 315 млн монетизованих щоденних користувачів і також планують удвічі збільшити річний оборот.

Хто такий Джек Дорсі

Дорсі — один із співзасновників Twitter, з 2015 року обіймає посаду гендиректора. В останні кілька років з ініціативи Джека Twitter почав регулярно викочувати нові продукти та функціональні можливості. Не всі були успішними, але все ж таки це свідчить про прагнення компанії йти в ногу з часом і відповідати інтересам користувачів.

Спочатку рада директорів не хотіла бачити Дорсі як свого гендиректора, оскільки, крім Twitter, він керував платіжним сервісом Square. Представники Twitter вважали, що гендиректор не повинен поєднувати свою посаду з якоюсь іншою роботою. Але після кількох місяців як тимчасовий керівник Дорсі завоював довіру ради директорів.

Джек залучений до інших IT-проектів, окрім Twitter. Наприклад, він часто публікує пости про біткоїн, Web3 та інші децентралізовані розробки. Увечері 28 листопада на його сторінці з'явився такий твіт: "I love twitter".

Айтішник всерйоз займається благодійністю. Минулого року він пожертвував $1 млрд від своєї частки в компанії Square. Гроші були передані фонду Start Small, що займається боротьбою з COVID-19. Ця сума становить приблизно 28% його статку.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілон Маск продав акції Tesla на $5 млрд після опитування серед підписників у Twitter. До цього підприємця, мабуть, підштовхнула можлива поява "податку на мільярдерів".