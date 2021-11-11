Ілон Маск продав акції Tesla на 5 млрд доларів після опитування підписників у Twitter

На такий крок підприємець, імовірно, пішов через можливість запровадження нового "податку на мільярдерів".

Засновник SpaceX і Tesla бізнесмен Ілон Маск продав акції свого виробника електромобілів Tesla на суму 5 млрд доларів після того, як опитав своїх підписників у Twitter про доцільність цих продажів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Для засновника Tesla це перший продаж акцій компанії за останні 5 років. У повідомленні йдеться, що Маск 8 листопада продав 1,1 млн цінних паперів, а 9 і 10 листопада — ще 3,4 млн акцій. На цей крок підприємець, імовірно, пішов після того, як американський сенатор Рон Вайден вніс пропозицію про введення нового "податку на мільярдерів", унаслідок чого близько 700 найбагатших людей США зобов'язані будуть заплатити 23,8% з нереалізованого прибутку (приріст вартості цінних паперів). .

Нагадаємо, після того, як Маск виклав опитування у Twitter щодо можливості продажу частини акцій компанії Tesla, за це рішення проголосувало 57,9% учасників опитування. Після цього Маск змінив ім'я облікового запису у Twitter, назвавши себе Лордом Еджем із Трольгейма.

Раніше Ілон Маск пообіцяв виділити 6 млрд доларів Світовій продовольчій програмі ООН на боротьбу з продовольчою кризою у світі після того, як йому зможуть пояснити, як саме ці гроші врятують світ від голоду. Для цього він був готовий продати частину акцій компанії Tesla.

Маск утратив 50 мільярдів доларів після того, як протягом двох днів акції компанії Tesla впали на 16%, після чого його статки з урахуванням збитків склали 323 мільярди доларів.