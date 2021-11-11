Илон Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов после опроса подписчиков в Twitter

На такой шаг предприниматель вероятно пошел из-за возможности введения нового "налога на миллиардеров".

Основатель SpaceX и Tesla бизнесмен Илон Маск продал акции своего производителя электромобилей Tesla на сумму 5 млрд. долларов, после того как опросил своих подписчиков в Twitter о целесообразности этих продаж. Об этом сообщает Bloomberg.

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Для основателя Tesla, это первая продажа акций компании за последние 5 лет. В сообщение говорится, что Маск 8 ноября продал 1.1 млн ценных бумаг, а 9 и 10 ноября – еще 3,4 млн акций. На это шаг предприниматель вероятно пошел после того, как американский сенатор Рон Уайден внес предложение о введении нового "налога на миллиардеров", в результате чего около 700 самых богатых людей США обязаны будут заплатить 23,8% с нереализованной прибыли (прирост стоимости ценных бумаг).

Напомним, что после того, как Маск выложил опрос в Twitter относительно возможности продажи части акций компании Tesla, за это решение проголосовало 57,9% участников опроса. После этого Маск сменил имя аккаунта в Twitter, назвав себя Лордом Эджем из Тролльхейма.

Ранее Илон Маск пообещал выделить 6 млрд долларов Всемирной продовольственной программе ООН на борьбу с продовольственным кризисом в мире после того, как ему смогут объяснить, как именно эти деньги спасут мир от голода. Для этого он готов был продать часть акций компании Tesla.

Маск потерял 50 миллиардов долларов после того, как в течение двух дней акции компании Tesla упали на 16%, после чего его состояние с учетом убытков составило 323 миллиарда долларов.