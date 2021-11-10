Илон Маск установил рекорд, потеряв $50 млрд за два дня

Падение акций Tesla на 16% привело к самой крупной потере активов в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Несмотря на это, бизнесмен остается самым богатым человеком в мире.

Основатель Tesla, американский бизнесмен Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов после того, как акции компании упали на 16% за два дня. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает Business Insider.

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По данным издания, состояние Маска после понесенных им убытков составило 323 миллиарда долларов. Потеря 50 миллиардов ознаменовала крупнейшее двухдневное снижение активов в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Похожий рекорд принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу, который всего за день, на фоне новостей о разводе с писательницей Маккензи Скотт, потерял 36 миллиардов долларов.

Стоимость акций Tesla резко перешла к снижению после того, как Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla для уплаты налогов в США. Большинство пользователей сети высказались за, в результате чего цены на акции упали на 7% в понедельник, 8 ноября.

На следующий день они рухнули еще на 12%, после того, как инвестор Майкл Берри, получивший известность благодаря фильму о мировом экономическом кризисе 2008 года "Игра на понижение", предположил в теперь уже удаленном твите, что Маск может продать свои акции, чтобы покрыть личные долги. Помимо этого их стоимость снизилась после новостей о том, что двоюродный брат Илона Маска, директор компании EV Кимбал Маск, продал акции Tesla на сумму более 100 миллионов долларов.

Несмотря на рекордную потерю активов, Илон Маск остается самым богатым человеком в мире, опережая Безоса на 122 миллиарда долларов, пишет издание.

Напомним, в конце октября Илон Маск стал самым богатым человеком в истории рейтинга Forbes, его состояние тогда приблизилось к отметке в 300 миллиардов долларов.

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