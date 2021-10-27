Почти $300 млрд. Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

До появления на первой строчке Forbs владельца SpaceX и Tesla самым состоятельным человеком издание считало основателя Amazon Джеффа Безоса.

В понедельник вследствие роста акций компании Tesla состояние Илона Маска приблизилось к отметке $300 млрд, таким образом он стал самым богатым человеком, с тех пор как Forbs составляет свой рейтинг, об этом сообщает сайт издания.

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Накануне к закрытию торгов на фондовых биржах общая стоимость активов американского предпринимателя достигла $271,3 млрд, что на $41,7 млрд больше по сравнению результатами торгов к концу прошлой недели.

Рейтинг Forbes Real Time обновляется в реальном времени, в дальнейшем оценка общих активов Маска снизилась до $254,9 млрд. Как бы то ни было, предыдущая отметка стала рекордной.

До появления на первой строчке списка Forbs владельца SpaceX и Tesla самым состоятельным человеком издание считало основателя Amazon Джеффа Безоса. В июле этого года, когда цена акций ритейл-гиганта Amazon находилась на пике, состояние Безоса оценивалось в $212 млрд, сейчас же рейтинг Безоса в этом отношении снизился до $196,5 млрд.

Журнал Forbes составляет рейтинг самых состоятельных людей с начала прошлого века. Так, в 1918 году среди 30 самых богатых жителей США первым значился Джон Рокфеллер, в пересчете на нынешние деньги, с учетом инфляции, сейчас его состояние оценили бы в $21 млрд.

С начала 80-х годов Forbes начал регулярно публиковать свои рейтинги.

Ранее журнал Фокус представил свой рейтинг 100 самых богатых украинцев, при этом применялась новая методика подсчета богатства. Среднее же состояние долларового миллионера из этого списка оценивается примерно в $250 млн.