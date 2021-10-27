Майже $300 млрд. Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії

До появи на першому рядку Forbs власника SpaceX і Tesla найзаможнішою людиною видання вважало засновника Amazon Джеффа Безоса.

У понеділок внаслідок зростання акцій компанії Tesla статки Ілона Маска наблизилися до позначки $300 млрд, таким чином він став найбагатшою людиною, відколи Forbs складає свій рейтинг, про це повідомляє сайт видання.

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Напередодні до закриття торгів на фондових біржах загальна вартість активів американського підприємця досягла $271,3 млрд, що на $41,7 млрд більше порівняно з результатами торгів до кінця минулого тижня.

Рейтинг Forbes Real Time оновлюється в реальному часі, надалі оцінка загальних активів Маска знизилася до $254,9 млрд. Як би там не було, попередня позначка стала рекордною.

До появи на першому рядку списку Forbs власника SpaceX і Tesla найзаможнішою людиною видання вважало засновника Amazon Джеффа Безоса. У липні цього року, коли ціна акцій рітейл-гіганта Amazon перебувала на піку, статки Безоса оцінювалися в $212 млрд, зараз рейтинг Безоса в цьому відношенні знизився до $196,5 млрд.

Журнал Forbes складає рейтинг найзаможніших людей із початку минулого століття. Так, у 1918 році серед 30 найбагатших жителів США першим значився Джон Рокфеллер, у перерахунку на нинішні гроші, з урахуванням інфляції, зараз його статки оцінили б у $21 млрд.

Із початку 80-х Forbes почав регулярно публікувати свої рейтинги.

Раніше журнал "Фокус" представив свій рейтинг 100 найбагатших українців, при цьому застосовувалася нова методика підрахунку багатства. Середній статок доларового мільйонера з цього списку оцінюється приблизно в $250 млн.