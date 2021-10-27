Майже $300 млрд. Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії
До появи на першому рядку Forbs власника SpaceX і Tesla найзаможнішою людиною видання вважало засновника Amazon Джеффа Безоса.
У понеділок внаслідок зростання акцій компанії Tesla статки Ілона Маска наблизилися до позначки $300 млрд, таким чином він став найбагатшою людиною, відколи Forbs складає свій рейтинг, про це повідомляє сайт видання.
Напередодні до закриття торгів на фондових біржах загальна вартість активів американського підприємця досягла $271,3 млрд, що на $41,7 млрд більше порівняно з результатами торгів до кінця минулого тижня.
Рейтинг Forbes Real Time оновлюється в реальному часі, надалі оцінка загальних активів Маска знизилася до $254,9 млрд. Як би там не було, попередня позначка стала рекордною.
До появи на першому рядку списку Forbs власника SpaceX і Tesla найзаможнішою людиною видання вважало засновника Amazon Джеффа Безоса. У липні цього року, коли ціна акцій рітейл-гіганта Amazon перебувала на піку, статки Безоса оцінювалися в $212 млрд, зараз рейтинг Безоса в цьому відношенні знизився до $196,5 млрд.
Журнал Forbes складає рейтинг найзаможніших людей із початку минулого століття. Так, у 1918 році серед 30 найбагатших жителів США першим значився Джон Рокфеллер, у перерахунку на нинішні гроші, з урахуванням інфляції, зараз його статки оцінили б у $21 млрд.
Із початку 80-х Forbes почав регулярно публікувати свої рейтинги.
Раніше журнал "Фокус" представив свій рейтинг 100 найбагатших українців, при цьому застосовувалася нова методика підрахунку багатства. Середній статок доларового мільйонера з цього списку оцінюється приблизно в $250 млн.