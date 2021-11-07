Илон Маск может продать 10% своих акций Tesla. Так за него решили подписчики в Twitter

Бизнесмен устроил опрос в социальной сети и пообещал поступить в зависимости от результатов голосования.

Американский предприниматель Илон Маск спросил у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать 10% своих акций компании по производству электромобилей Tesla, основателем которой он является. Соответствующий опрос в социальной сети бизнесмен опубликовал в субботу, 6 ноября.

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Голосование завершилось уже вечером следующего дня — по его итогам большинство (57,9%) людей высказались за продажу акций. Всего в опросе поучаствовали 3 519 252 пользователей Twitter.

"Я буду придерживаться результатов этого опроса, в любом случае", — заверил Маск.

Также он объяснил, что задался вопросом о продаже акций в связи с тем, что "в последнее время много дискуссий о том, что нереализованные доходы могут являться способом уклонения от уплаты налогов".

"Заметьте, я ниоткуда не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции", – объяснил бизнесмен.

Речь идет о планах демократов установить так называемый "налог на миллиардеров". Согласно инициативе, долгосрочный прирост капитала должен рассматриваться как "нереализованный", если бизнесмен владеет активами на сумму свыше миллиарда долларов и в течение трех лет получает доход от 100 миллионов долларов. На данный момент миллиардеры могут законно платить налоги по более низкой ставке, чем менее состоятельные граждане, пишет издание ProPublica. Ожидается, что нововведение заработает уже в 2022 году.

По данным агентства Reuters, доля Илона Маска в Tesla составляет примерно 170,5 миллиона акций, а продажа 10% акций принесет предпринимателю около 21 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Маск ответил директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли, который недавно попросил у бизнесмена 6 млрд долларов на борьбу с голодом. Основатель Tesla заявил, что если ВПП сможет объяснить, как в этом вопросе могут помочь 6 млрд, он тут же продаст акции компании и выполнит просьбу.

Ранее Фокус собщал, что вследствие роста акций компании Tesla состояние Илона Маска приблизилось к отметке $300 млрд.