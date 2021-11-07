Ілон Маск може продати 10% своїх акцій Tesla. Так за нього вирішили підписники в Twitter

Бізнесмен влаштував опитування у соціальній мережі та пообіцяв вчинити залежно від результатів голосування.

Американський підприємець Ілон Маск запитав своїх підписників у Twitter, чи варто йому продати 10% своїх акцій компанії з виробництва електромобілів Tesla, засновником якої він є. Відповідне опитування у соціальній мережі бізнесмен опублікував у суботу, 6 листопада.

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Голосування завершилося вже ввечері наступного дня – за його підсумками більшість (57,9%) людей висловилися за продаж акцій. Всього в опитуванні взяли участь 3 519 252 користувачів Twitter.

"Я дотримуватимуся результатів цього опитування, у будь-якому випадку", — запевнив Маск.

Також він пояснив, що поставив питання про продаж акцій у зв'язку з тим, що "останнім часом багато дискусій про те, що нереалізовані доходи можуть бути способом ухилення від сплати податків".

"Зверніть увагу, я нізвідки не отримую зарплату або бонуси. У мене є тільки акції, тому єдиний спосіб для мене особисто платити податки — це продавати акції", — пояснив бізнесмен.

Йдеться про плани демократів встановити так званий податок на мільярдерів. Згідно з ініціативою, довгостроковий приріст капіталу має розглядатися як "нереалізований", якщо бізнесмен володіє активами на суму понад мільярда доларів і протягом трьох років отримує дохід від 100 мільйонів доларів. Наразі мільярдери можуть законно сплачувати податки за нижчою ставкою, ніж менш заможні громадяни, пише видання ProPublica. Очікується, що нововведення запрацює вже 2022 року.

За даними агентства Reuters, частка Ілона Маска в Tesla становить приблизно 170,5 мільйона акцій, а продаж 10% акцій принесе підприємцю близько 21 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше Маск відповів директору Всесвітньої продовольчої програми (ЗПС) ООН Девіду Бізлі, який нещодавно попросив у бізнесмена 6 млрд. доларів на боротьбу з голодом. Засновник Tesla заявив, що якщо ВПП зможе пояснити, як у цьому питанні можуть допомогти 6 млрд, він одразу продасть акції компанії та виконає прохання.

Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок зростання акцій компанії Tesla статки Ілона Маска наблизилися до позначки $300 млрд.