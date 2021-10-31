Ілон Маск відповів на прохання пожертвувати $6 млрд на користь голодуючих

Бізнесмен готовий допомогти ООН у боротьбі з голодом у світі за умови фінансової прозорості Всесвітньої продовольчої програми.

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск у своєму Twitter відповів директору Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девіду Бізлі, який нещодавно попросив у Маска 6 млрд доларів на боротьбу з голодом.

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Маск зазначив, що якщо ВПП зможе точно пояснити, як саме 6 млрд врятують світ від голоду, він відразу продасть акції Tesla і виконає прохання.

Відповідь надійшла після публікації Бізлі у своєму Twitter повідомлення про посилення світової продовольчої кризи в умовах пандемії коронавірусу.

"Голод, дестабілізація в країнах та масова міграція — ось що станеться, якщо ми не вживемо заходів. Ілон Маск, ви тільки вчора заробили $6 млрд — рівно стільки, скільки нам потрібно, щоб запобігти катастрофі! Будь ласка, допоможіть! Я пропоную вам унікальну можливість врятувати 42 мільйони людей від голоду", — звернувся до бізнесмена Бізлі.

Проте Маск висунув своєрідну умову директору ВПП. У подальшому повідомленні у Twitter бізнесмен зазначив, що Всесвітня продовольча програма ООН має бути відкритою для прозорого бухгалтерського обліку. Таким чином, громадськість зможе побачити, як саме буде витрачено 6 мільярдів доларів, і як ці кошти допоможуть ефективно покінчити з голодом у світі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок зростання акцій компанії Tesla статки Ілона Маска наблизилися до позначки $300 млрд. До появи на першому рядку списку Forbs власника SpaceX і Tesla найзаможнішою людиною видання вважало засновника Amazon Джефа Безоса.

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