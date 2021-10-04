У Бразилії протести через фотографії людей, які порпаються в м'ясних відходах

Фотографії жителів Бразилії, які перебирають м'ясні відходи, свідчать про продовольчу кризу, яку відносять на рахунок пандемії та галопуючої інфляції.

Минулого тижня в Ріо-де-Жанейро відомий фотожурналіст Домінгос Пейшото (Domingos Peixoto) зняв людей, які шукають їжу у вантажівці, що перевозить кістки та субпродукти на фабрику з виробництва корму для тварин і мила. Про це повідомляє Guardian.

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"Раніше люди приходили та просили кістки для своїх собак. А зараз — для себе, щоб нагодувати сім'ю", — каже Жозе Сантос, водій вантажівки, він роздає м'ясні відходи нужденним.

За деякими оцінками, 19 млн бразильців довелося голодувати з початку пандемії, яка вже забрала життя 600 тис. чоловік у найбільш багатонаселеній країні Латинської Америки.

В інших латиноамериканських країнах становище ще гірше. Так, минулого тижня один із університетів Венесуели повідомив, що близько 77% із 28 млн громадян живуть у крайній бідності. У минулому році цей показник був на рівні 68%. Такий стан у колись процвітаючій країні, яка входить в ОПЕК, пояснюють пандемією та паливною кризою. У 20% населення не вистачає грошей, щоб заправити свої автомобілі.

Минулої суботи на вулицях Ріо пройшли багатотисячні марші. Люди таким чином намагалися висловити протест проти бідності, у якій опинилися вони та їхні співгромадяни. Багато хто звинувачує в цьому політику президента Жаїра Болсонару.

[ + – ] Протести в Бразилії

Розі Марії Шав'єр 53 роки, вона працює продавчинею на вулиці, живе в незаселених будинках у центральній частині Ріо та намагається нагодувати вісьмох онуків. Її щомісячна допомога — 150 реалів (близько 720 грн). Вона називає це ганьбою.

"Це нелюдяно", — говорить Алекс Фречетт, 42-річний художник, який вийшов на акцію протесту з зображенням Болсонару, який сміється за спинами трьох темношкірих дітей, які тримають у руках миски з кістками.

Під час слухання в Конгресі місцеві сенатори посилалися на ці фото, які висвітили соціальну трагедію.

Домінгос Пейшото протягом 30 років документує конфлікти в Ріо, пов'язані з наркотиками й іншими соціальними проблемами. Але, за його словами, він був вражений, коли побачив, що його співвітчизники змушені перебирати скелети тварин і відбирати м'ясні шматки. Ніколи раніше він не бачив стільки бездомних у Бразилії. "Людям доводиться розводити багаття та готувати на дровах, і не тільки бездомним, ми повинні розповісти про це, щоб знайти якийсь вихід", — пояснює він.

Пейшото часто згадує про одну людину, яка посміхалася, бачачи наближення вантажівки з м'ясними відходами. "Він мав щасливиий вигляд, тому що знав: сьогодні в нього на столі буде їжа, — згадує художник, але зробити такий знімок він все ж таки не наважився. — Це один із тих образів, які назавжди відкладаються в пам'яті".

Журналіст Де Соуза згадує, що радив жінці не їсти викинуте м'ясо. Але у відповідь почув, що без цього їх чекає голодна смерть.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Жаїра Болсонару, який прилетів у США на Генеральну асамблею ООН, не пустили в ресторан Нью-Йорка через те, що в нього не було щеплення від COVID-19. Піцу довелося їсти на вулиці.