58-річний Кассель уперше показав сина від юної моделі (фото)

Пара, різниця у віці між якими майже 30 років, разом з 2023 року. Нара та Венсан виховують маленького сина Каетано, який зʼявився на світ 7 січня.

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58-річний французький актор Венсан Кассель уперше показав сина від 29-річної бразильської моделі Нари Баптісти. Знімком багатодітний батько поділився в Instagram.

На фото юна обраниця Касселя позувала на фоні пальм та океану. Нара саме годувала дитину грудьми. Зіркова родина наразі насолоджується відпочинком у бразильському місті Баїя.

"Дякую, моя кохана", — написав під знімком французький актор.

Син Венсана та Нари з'явився на світ 7 січня 2025, про що стало відомо трохи пізніше. Закохані назвали сина Каетано.

Нара Баптіста із сином

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року.. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові і поезії. Найкрутіший чувак у світі", — написав тоді Кассель.

Пологи Нари Баптісти пройшли в Парижі.

Малюк став четвертою дитиною для актора. Свого часу Моніка Беллуччі народила йому доньок Деву та Леоні. А друга дружина француза Тіна Кунакі народила дівчинку Амазонію.

Для Нари Баптісти дитина стала первістком. Про її роман зі старшим на 30 років французьким актором стало відомо у 2023. У квітні того ж року він розлучився з моделлю Кунакі. Наразі пара ще не одружена.

Венсан Кассель та Нара Баптіста Фото: narahbaptista/instagram

Нагадаємо, Нара Баптіста показала "вагітні" кадри.

Також Фокус писав про появу Венсана Касселя та його коханої на публіці.