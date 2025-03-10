58-летний Кассель впервые показал сына от юной модели (фото)

Пара, разница в возрасте между которыми почти 30 лет, вместе с 2023 года. Нара и Венсан воспитывают маленького сына Каэтано, который появился на свет 7 января.

Related video

58-летний французский актер Венсан Кассель впервые показал сына от 29-летней бразильской модели Нары Баптисты. Снимком многодетный отец поделился в Instagram.

На фото юная избранница Касселя позировала на фоне пальм и океана. Нара как раз кормила ребенка грудью. Звездная семья сейчас наслаждается отдыхом в бразильском городе Баия.

"Спасибо, моя любимая", — написал под снимком французский актер.

Сын Венсана и Нары появился на свет 7 января 2025 года, о чем стало известно чуть позже. Влюбленные назвали сына Каэтано.

Нара Баптиста с сыном

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак в мире", — написал тогда Кассель.

Роды Нары Баптисты прошли в Париже.

Малыш стал четвертым ребенком для актера. В свое время Моника Беллуччи родила ему дочерей Деву и Леони. А вторая жена француза Тина Кунаки родила девочку Амазонию.

Для Нары Баптисты ребенок стал первенцем. О ее романе со старшим на 30 лет французским актером стало известно в 2023. В апреле того же года он развелся с моделью Кунаки. Сейчас пара еще не жената.

Венсан Кассель и Нара Баптиста Фото: narahbaptista/instagram

Напомним, Нара Баптиста показала "беременные" кадры.

Также Фокус писал о появлении Венсана Касселя и его возлюбленной на публике.