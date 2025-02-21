Може поширитись серед людей: в Китаї виявили новий коронавірус кажанів

Він здатний зв'язуватись з цим самим рецептором людини, що і COVID та проникати в клітини особи.

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Китайські вчені виявили новий коронавірус кажанів. Він може заражати людей, оскільки він використовує той самий людський рецептор, що й Covid-19. Про це повідомляє SCMP.

Дослідженням керувала вірусолог Ши Чженлі, яку називають "жінка-кажан", яка найбільш відома завдяки дослідженням коронавірусів кажанів у лабораторії Гуанчжоу в Ухані. Вона відома своєю роботою в Уханьському інституті, який був у центрі суперечок про походження COVID. Згідно з однією з теорій вірус з'явився внаслідок витоку у міській лабораторії.

Останнє дослідження відкрило новий вид коронавірусу HKU5. Вперше його виявили у японського кажана в Гонконзі. Захворювання належить до підроду мербековірусів, який викликає Близькосхідний респіраторний синдром (Mers).

Вірус здатний зв'язуватися з людським ангіотензинперетворюючим ферментом (ACE2) тим самим рецептором, який використовує вірус Sars-CoV-2 для проникнення в клітини людини.

Нагадаємо, що у 2021 році було чотири теорії про походження коронавірусу. В кінці січня новий директор ЦРУ Джон Реткліфф, складаючи присягу, заявив, що вивчення витоків COVID є пріоритетом "першого дня". І тепер ЦРУ підтримує теорію про лабораторне походження вірусу.

На початку 2025 року стало відомо про новий спалах вірусу, який може бути небезпечнішим за коронавірус. Симптоми метапневмовірусу (HMPV) схожі на грип та COVID-19, поширюється він повітряно-крапельним шляхом. Його інкубаційний період триває від 3 до 6 днів. Захворювання зазвичай триває до 10 днів,