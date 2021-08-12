Коронавірус міг передатися працівникові лабораторії в Ухані від кажана, — ВООЗ

Місія з розслідування походження COVID-19 розглядає 4 гіпотези походження хвороби. Але пряму передачу від кажана до людини називають "найбільш вірогідною".

Глава місії з розслідування походження коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я Бен Ембарек заявив, що ймовірним "нульовим пацієнтом" хвороби міг стати співробітник лабораторії в китайському місті Ухань, який заразився від кажана. Про це він сказав в ефірі телеканалу TV2.

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Так, раніше ВООЗ розповсюдила висновок про те, що лабораторний варіант походження коронавірусу є "вкрай малоймовірним". Але тепер глава місії каже, що "нульовий пацієнт" цілком міг виявитися працівником університету вірусології в Ухані.

За його словами, походження коронавірусу може бути пов'язане з роботами, які велися безпосередньо з кажанами або збором зразків "у польових умовах".

"Співробітник, який був заражений у польових умовах, потрапляє в одну з найбільш імовірних гіпотез. Це місце (лабораторія — Ред.), де вірус переходить безпосередньо від кажана до людини. У такому випадку, це повинен був бути працівник цієї установи, а не випадковий житель села або інша людина, що регулярно контактує з кажанами", — сказав він.

Також Ембарек розповів про складнощі роботи місії в Ухані. Там дослідники відвідали дві лабораторії і змогли частково поспілкуватися зі співробітниками установ. Але ознайомитися з будь-якою документацією у них не вийшло.

"Нам не вдалося переглянути лабораторні книги або документи безпосередньо з лабораторії. Ми провели презентацію, поговорили і поставили питання, які хотіли обговорити. Але ми взагалі не переглядали будь-якої документації", — розповів він.

Всього, за словами Ембарека, зараз розглядаються чотири основні сценарії початку пандемії:

Летюча миша безпосередньо заразила людину;

Людина заразилася продуктом, який був заражений вірусом;

Летюча миша могла заразити іншу тварину, яке потім заразила людину;

Штучне походження в одній з лабораторій Уханя.

Під час спілкування з журналістами глава місії ВООЗ припустив, що настільки "холодний" прийом вчених може свідчити про людську помилку, яку влада не хоче визнавати.

Також Ембарек розповів, що можливе походження коронавірусу в результаті "польових зборів зразків" потребує додаткової перевірки, яка передбачає "абсолютно інший рівень співпраці з боку китайців".

Нагадаємо, президент США Джо Байден поставив завдання протягом 90 днів з'ясувати походження коронавірусу і надати йому детальну доповідь про хворобу.

Також ми розповідали, що американська розвідка зуміла отримати доступ до 22 тисяч вірусів, які вивчали в лабораторії Уханя.

Крім того повідомлялося, що республіканська партія США опублікувала доповідь про походження коронавірусу. У документі стверджується, що хвороба могла "втекти" з лабораторії.