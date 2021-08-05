Розвідка США отримала доступ до даних про віруси, які вивчали в Ухані, — CNN

Журналісти запевняють, що завдяки злому серверів лабораторії силовикам вдалося з'ясувати — вчені досліджували 22 тисячі вірусів.

Американська розвідка змогла отримати доступ до даних про 22 тисячі вірусів, які вивчали дослідники лабораторії китайського міста Ухань, де вперше зафіксували коронавірус. Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

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Так, інформацію про дослідження 22 тисяч вірусів влада Китаю видалила з інтернету ще у вересні 2019 року. Поки точно невідомо, як саме розвідслужба змогла отримати дані — журналісти припускають, що це стало можливим завдяки злому серверів лабораторії.

"З тих пір Китай відмовлявся передавати ці або інші необроблені дані про ранні випадки коронавірусу Всесвітній організації охорони здоров'я або Сполученим Штатам", — йдеться в матеріалі.

У той же час вірусолог із Медичної школи університету Тулейнівського університету Роберт Гаррі сумнівається, дії силовиків навряд чи проллють світло на ситуацію, оскільки в ній може не опинитися нової інформації.

Уточнимо, що дії розвідки найімовірніше продиктовані тим, що президент США Джо Байден дав завдання протягом 90 днів з'ясувати походження коронавірусу та надати йому всю наявну інформацію.

Нагадаємо, нещодавно республіканська партія США опублікувала доповідь про походження коронавірусу. У документі говориться, що вірус міг "втекти" з лабораторії, а представник партії Майк Макколей навіть припустив — вчені знали про витік і могли приховувати правду.

У відповідь на це влада КНР назвала доповідь брехнею, закликавши Сполучені Штати розкрити правду про власні спалахи хвороби. Зокрема — "хворобу вейперів" EVALI у Вінсконсині та Меріленді.

Як відомо, Білий дім раніше повідомляв, що розвідникам вдалося з'ясувати — працівники інституту вірусології Ухані зверталися за допомогою до медиків ще в листопаді 2019 року.