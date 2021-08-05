Разведка США получила доступ к данным о вирусах, которые изучали в Ухане, — CNN
Журналисты уверяют, что благодаря взлому серверов лаборатории силовикам удалось выяснить – ученые исследовали 22 тысячи вирусов.
Американская разведка сумела получить доступ к данным о 22 тысячах вирусов, которые изучали исследователи лаборатории китайского Уханя, где впервые обнаружили коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Так, информацию об исследованиях 22 тысяч вирусов власти Китая удалили из интернета еще в сентябре 2019 года. Пока точно неизвестно, как именно разведслужба сумела получить данные — журналисты предполагают, что это стало возможным благодаря взлому серверов лаборатории.
"С тех пор Китай отказывался передавать эти или другие необработанные данные о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения или Соединенным Штатам", — говорится в материале.
В то же время вирусолог из Медицинского факультета Тулейновского университета Роберт Гарри сомневается, действия силовиков вряд ли прольют свет на ситуацию, поскольку в ней может не оказаться новой информации.
Уточним, что действия разведки вероятнее всего продиктованы тем, что президент США Джо Байден дал задание в течение 90 дней выяснить происхождение коронавируса и предоставить ему всю имеющуюся информацию.
Напомним, недавно республиканская партия США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. В документе говорится, что вирус мог "убежать" из лаборатории, а представитель партии Майк МакКол даже предположил — ученые знали об утечке и могли скрывать правду.
В ответ на это власти КНР назвали доклад ложью, призвав Соединенные Штаты раскрыть правду о собственных вспышках болезни. В частности — "болезне вейперов" EVALI в Винсконсине и Мэриленде.
Как известно, Белый дом ранее сообщал, что разведчикам удалось выяснить — работники института вирусологии Уханя обращались за помощью к медикам еще в ноябре 2019 года.