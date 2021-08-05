Разведка США получила доступ к данным о вирусах, которые изучали в Ухане, — CNN

Журналисты уверяют, что благодаря взлому серверов лаборатории силовикам удалось выяснить – ученые исследовали 22 тысячи вирусов.

Американская разведка сумела получить доступ к данным о 22 тысячах вирусов, которые изучали исследователи лаборатории китайского Уханя, где впервые обнаружили коронавирус. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

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Так, информацию об исследованиях 22 тысяч вирусов власти Китая удалили из интернета еще в сентябре 2019 года. Пока точно неизвестно, как именно разведслужба сумела получить данные — журналисты предполагают, что это стало возможным благодаря взлому серверов лаборатории.

"С тех пор Китай отказывался передавать эти или другие необработанные данные о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения или Соединенным Штатам", — говорится в материале.

В то же время вирусолог из Медицинского факультета Тулейновского университета Роберт Гарри сомневается, действия силовиков вряд ли прольют свет на ситуацию, поскольку в ней может не оказаться новой информации.

Уточним, что действия разведки вероятнее всего продиктованы тем, что президент США Джо Байден дал задание в течение 90 дней выяснить происхождение коронавируса и предоставить ему всю имеющуюся информацию.

Напомним, недавно республиканская партия США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. В документе говорится, что вирус мог "убежать" из лаборатории, а представитель партии Майк МакКол даже предположил — ученые знали об утечке и могли скрывать правду.

В ответ на это власти КНР назвали доклад ложью, призвав Соединенные Штаты раскрыть правду о собственных вспышках болезни. В частности — "болезне вейперов" EVALI в Винсконсине и Мэриленде.

Как известно, Белый дом ранее сообщал, что разведчикам удалось выяснить — работники института вирусологии Уханя обращались за помощью к медикам еще в ноябре 2019 года.