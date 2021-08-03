"Ложь без фактов и доказательств", — КНР о докладе про искусственное происхождение COVID-19
Власти Китая припомнили Штатам, что те использовали "пробирку со стиральным порошком", чтобы обвинить Ирак в наличии оружия массового уничтожения.
Власти Китайской народной республики назвали ложью доклад о происхождении коронавируса, опубликованных Республиканской партией США. В документе говорится, что болезнь просочилась из научно-исследовательского центра в Ухане. Ответ был опубликован на сайте МИД КНР.
Так, в докладе республиканцев говорится о найденных доказательствах искусственного происхождения COVID-19. Он мог "убежать" из китайской лаборатории в то время, как американские эксперты и фонды представительства Китая и США работали вирусом.
Обнародовавший отчет представитель партии Майк МакКол уверяет, что вирус мог оказаться за пределами лаборатории еще в конце августа — начале сентября 2019 года.
А когда представители коммунистической партии Китая поняли, что произошло, то вместе с учеными из Уханьского института вирусологии начали активно скрывать информацию, включая "изъятие своей базы данных вирусов в автономном режиме посреди ночи".
В ответ на это МИД КНР назвал опубликованный доклад о происхождении коронавирус ложью без фактов и доказательств, припомнив США предыдущие обвинения, которые Вашингтон допускал в отношении других стран.
"В 2003 году американская сторона использовала пробирку со стиральным порошком в качестве доказательства наличия у Ирака оружия массового уничтожения. Не нужно далеко ходить в поисках урока, и международное сообщество не должно допустить, чтобы подобное повторилось", — говорится в сообщении.
Также китайские дипломаты призвали США опубликовать доклад, посвященный необъяснимым вспышкам респираторных заболеваний в Вирджинии и крупномасштабной "болезни вейперов" EVALI в Винсконсине с Мэрилендом. Или о военнослужащих США, которые заболели во время Всемирных военных игр в Ухане.
Напомним, ученые уже говорили о доказательствах касательно происхождения коронавируса. Исследователи уверяют, что в коронавирусе есть четыре аминокислоты, которые очень редко встречаются в природе. При этом китайских вирусологов обвинили тогда, что те начали создавать реверсивные версии вируса, чтобы замести следы.
Также мы рассказывали, что Белый дом уже поднимал вопрос о происхождении коронавируса. Тогда разведке удалось выяснить, что работники Уханьского института обратились за помощью к медикам в ноябре 2019 года.