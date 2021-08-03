Влада Китаю пригадала Штатам, що ті використовували "пробірку з пральним порошком", щоб звинуватити Ірак у наявності зброї масового знищення.

Влада Китайської народної республіки назвала брехнею доповідь про походження коронавірусу, опубліковану Республіканською партією США. У документі говориться, що хвороба просочилася з науково-дослідного центру в Ухані. Відповідь була опублікована на сайті МЗС КНР.

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Так, у доповіді республіканців йдеться про знайдені докази штучного походження COVID-19. Він міг "втекти" з китайської лабораторії в той час, як американські експерти та фонди представництва Китаю та США працювали з вірусом.

Оприлюднивши звіт, представник партії Майк Макколей запевняє, що вірус міг опинитися за межами лабораторії ще в кінці серпня — на початку вересня 2019 року.

А коли представники комуністичної партії Китаю зрозуміли, що сталося, то разом з вченими з Уханьского інституту вірусології почали активно приховувати інформацію, включаючи "вилучення своєї бази даних вірусів в автономному режимі посеред ночі".

У відповідь на це МЗС КНР назвало опубліковану доповідь про походження коронавірусу брехнею без фактів і доказів, пригадавши США попередні звинувачення, які Вашингтон допускав щодо інших країн.

"У 2003 році американська сторона використовувала пробірку з пральним порошком як доказ наявності в Іраку зброї масового знищення. Не потрібно далеко ходити в пошуках уроку, і міжнародне співтовариство не повинне допустити, щоб подібне повторилося", — йдеться в повідомленні.

Також китайські дипломати закликали США опублікувати доповідь, присвячену нез'ясованим спалахам респіраторних захворювань у Вірджинії і великомасштабної "хвороби вейперів" EVALI у Вісконсині з Мерілендом. Або про військовослужбовців США, які захворіли під час Всесвітніх військових ігор в Ухані.

Нагадаємо, учені вже говорили про докази щодо походження коронавірусу. Дослідники запевняють, що в коронавірусу є чотири амінокислоти, які дуже рідко зустрічаються в природі. При цьому китайських вірусологів звинуватили тоді, що ті почали створювати реверсивні версії вірусу, щоб замести сліди.

Також ми розповідали, що Білий дім уже порушував питання про походження коронавірусу. Тоді розвідці вдалося з'ясувати, що працівники Уханьского інституту звернулися за допомогою до медиків у листопаді 2019 року.