Коронавирус мог передаться работнику лаборатории в Ухане от летучей мыши, — ВОЗ

Миссия по расследованию происхождения COVID-19 рассматривает 4 гипотезы происхождения болезни. Но прямую передачу от летучей мыши к человеку называют "наиболее вероятной".

Глава миссии по расследованию происхождения коронавируса Всемирной организации здравоохранения Бен Эмбарек заявил, что вероятным "нулевым пациентом" болезни мог стать сотрудник лаборатории в китайском Ухане, который заразился от летучей мыши. Об этом он сказал в эфире телеканала TV2.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, раньше ВОЗ распространила заключение о том, что лабораторный вариант происхождения коронавируса является "крайне маловероятным". Но теперь глава миссии говорит, что "нулевой пациент" вполне мог оказаться работником университета вирусологии в Ухане.

По его словам, происхождение коронавируса может быть связано с работами, которые велись напрямую с летучими мышами или сбором образцов "в полевых условиях".

"Сотрудник, который был заражен в полевых условиях, попадает в одну из наиболее вероятных гипотез. Это место (лаборатория – Ред.), где вирус переходит непосредственно от летучей мыши к человеку. В таком случае, это должен был быть работник этого учреждения, а не случайный житель деревни или другой человек, регулярно контактирующий с летучими мышами", — сказал он.

Также Эмбарек рассказал о сложности работы миссии в Ухане. Там исследователи посетили две лаборатории и смогли частично пообщаться с сотрудниками учреждений. Но ознакомиться с какой-либо документацией у них не получилось.

"Нам не удалось просмотреть лабораторные книги или документы непосредственно из лаборатории. Мы провели презентацию, поговорили и задали вопросы, которые хотели обсудить. Но мы вообще не просматривали какой-либо документации", — рассказал он.

Всего, по словам Эмбарека, сейчас рассматриваются четыре основные сценарии начала пандемии:

Летучая мышь напрямую заразила человека;

Человек заразился продуктом, который был заражен вирусом;

Летучая мышь могла заразить другое животное, которое затем заразило человека;

Искусственное происхождение в одной из лабораторий Уханя.

Во время общения с журналистами глава миссии ВОЗ допустил, что столь "холодный" прием ученых может свидетельствовать о человеческой ошибке, которую власти не хотят признавать.

Также Эмбарек рассказал, что возможное происхождение коронавируса в результате "полевых сборов образцов" нуждается в дополнительной проверке, которая предусматривает "совершенно другой уровень сотрудничества со стороны китайцев".

Напомним, президент США Джо Байден поставил задачу в течение 90 дней выяснить происхождение коронавируса и предоставить ему детальный доклад о болезни.

Также мы рассказывали, что американская разведка сумела получить доступ к 22 тысячам вирусов, которые изучали в лаборатории Уханя.

Кроме того сообщалось, что республиканская партия США опубликовала доклад о происхождении коронавируса. В документе утверждается, что болезнь могла "убежать" из лаборатории.