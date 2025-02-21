Может распространиться среди людей: в Китае обнаружили новый коронавирус летучих мышей

Он способен связываться с этим же рецептором человека, что и COVID и проникать в клетки человека.

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Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучих мышей. Он может заражать людей, поскольку он использует тот же человеческий рецептор, что и Covid-19. Об этом сообщает SCMP.

Исследованием руководила вирусолог Ши Чжэнли, которую называют "женщина-летучая мышь", которая наиболее известна благодаря исследованиям коронавирусов летучих мышей в лаборатории Гуанчжоу в Ухане. Она известна своей работой в Уханьском институте, который был в центре споров о происхождении COVID. Согласно одной из теорий вирус появился в результате утечки в городской лаборатории.

Последнее исследование открыло новый вид коронавируса HKU5. Впервые его обнаружили у японской летучей мыши в Гонконге. Заболевание относится к подроду мербековирусов, который вызывает Ближневосточный респираторный синдром (Mers).

Вирус способен связываться с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2) тем самым рецептором, который использует вирус Sars-CoV-2 для проникновения в клетки человека.

Напомним, что в 2021 году было четыре теории о происхождении коронавируса. В конце января новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф, принимая присягу, заявил, что изучение истоков COVID является приоритетом "первого дня". И теперь ЦРУ поддерживает теорию о лабораторном происхождении вируса.

В начале 2025 года стало известно о новой вспышке вируса, который может быть опаснее коронавируса. Симптомы метапневмовируса (HMPV) похожи на грипп и COVID-19, распространяется он воздушно-капельным путем. Его инкубационный период длится от 3 до 6 дней. Заболевание обычно длится до 10 дней,